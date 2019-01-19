У Дианы Арбениной случился сердечный приступ

Стала известна причина, по которой исполнительница попала в больницу

Диана Арбенина Фото: Getty

В пятницу, 18 января, все СМИ всколыхнуло известие об экстренной госпитализации известной российской исполнительницы Дианы Арбениной. Как сообщалось ранее, произошло это на одном из горнолыжных курортов во Франции, где солистка коллектива "Ночные снайперы" каталась на лыжах.

Спустя сутки появилась информация о причине, по которой Диана оказалась на больничной койке. Если верить сообщению РИА "Новости", с артисткой случился сердечный приступ. Ее PR-директор Мария Кохель рассказала в комментарии, что приступ был непростым, он длился целых 16 часов.

Диана Арбенина. Фото: Getty

"Медикам до сих пор не удается снять боль, хотя состояние артистки, к счастью, стабилизировалось и угрозы жизни нет", – отметила Кохель. Также она добавила, что об отмене запланированных ранее концеротов речь пока не идет.

Напомним, недавно продюсер Светланы Лободы и режиссер Нателла Крапивина представила первый клип для Дианы Арбениной. Съемки проходили в Португалии.

Ранее Диана Арбенина рассказала о том, как пережила запреты своих концертов. Певица удивлена, что люди, которые ее запрещали, стали приходить на концерты и садиться в первый ряд.