У дочки Брюса Уиллиса роман с недавно разведенным голливудским актером – СМИ

Румер Уиллис и Арми Хаммера заметили вместе в Лос-Анджелесе

Дочь знаменитого голливудского актера Брюса Уиллиса Румер и актера Арми Хаммера, который недавно расстался с женой, заметили вместе, передает Page Six.

Румер Уиллис и Арми Хаммер Фото: instagram.com/rumerwillis, instagram.com/armiehammer

Парочку застали папарацци, когда те прогуливались вместе по Лос-Анджелесу. И хоть на Арми и Румер были маски, репортеры сразу же узнали их.

Скриншот: Instagram

На одном из снимков Арми нежно обнимает Румер за талию, на других пара просто идет рядом, увлеченные беседой.

Скриншот: Instagram

Отметим, что в июле этого года жена Арми Хаммера Элизабет Чемберс подала на развод после 10 лет брака. Причиной расставания она назвала "непримиримые разногласия".

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс Фото: Getty Images

"Тринадцать лет как лучшие друзья, родственные души, партнеры, а затем и родители. Это было невероятное путешествие, но вместе мы решили перевернуть страницу и завершить брак. И хоть мы переходим к новой главе жизни, мы остаемся любящими родителями наших детей и близкими друзьями", – писали экс-супруги в заявлении, размещенном на своих страницах в Instagram.

У 38-летней Чемберса и 34-летнего Хаммера двое детей: 5-летняя дочь Харпер и 3-летний сын Форд.

Отметим, что Уиллис, старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, никогда не была замужем и на данный момент не раскрывает подробности своей личной жизни. Известно, что ранее у Румер было много бурных романов. Девушка встречалась с актерами Рафи Гавроном, Микой Алберти, Кордом Оверстритом, Рики Уиттлом, журналистом Джейсоном Блэром и танцовщиком Вэлом Чмерковским.

Напомним, Брэд Питт закрутил роман с 27-летней моделью.

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