У Джеффа Бриджеса обнаружили онкологическое заболевание

Актер болен лимфомой

Знаменитый 70-летний актер Джефф Бриджес заявил, что сейчас он борется с онкологическим заболеванием, а именно – лимфомой. Грустной новостью актер, сыгравший Чувака в фильме "Большой Лебовски", поделился в своем Twitter-аккаунте.

Эта новость опечалила многомиллионную армию поклонников актера, но Джефф отметил, что прогнозы касательно его здоровья – положительные.

"Как сказал бы Чувак: "Обнаружилось новое дерьмо". Мне поставили диагноз лимфома. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня отличная команда врачей и прогноз хороший. Начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления", – написал Бриджес.

Джефф Бриджес Фото: twitter.com/TheJeffBridges

Отметим, что лимфома – это разнородная группа онкозаболеваний лимфатической ткани.

Одной из самых запоминающихся ролей Джеффа – это роль Чувака в культовой комедии братьев Коэн "Большой Лебовски". Джефф – лауреат премий "Оскар" и "Золотой глобус". "Оскара" Бриджес получил в 2010 году за лучшую мужскую роль в фильме "Сумасшедшее сердце".

Джефф – не только талантливый актер, но и также художник, фотограф и музыкант. С 1977 года актер женат на Сьюзен Гэстон, у пары в браке родилось три дочери – Изабель Энни, Лили Джессика и Хейли Роузлуиз.

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