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Костюм Дженнифер Лопес "не выдержал" концерта в Москве: видео

На сцене у американской певицы произошел казус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Фото: Getty Images

Американская певица Дженнифер Лопес после отдыха с женихом в Израиле отправилась в Москву, чтобы выступить на одном из стадионов.

Дженнифер Лопес назначила дату свадьбы с Родригесом. Подробнее в сюжете:

Во время концерта под названием It's my party артистка активно двигалась со своим шоу-балетом и, видимо, ее сценический костюм белого цвета не выдержал резких движений, треснув прямо под грудью. Такой казус совсем не смутил Джей Ло и она продолжила петь, заряжая публику мощной энергетикой. Позже она просто сменила наряд на красное платье. 

INSTAGRAM (@kp_star_onlinekp)

На кадрах видно, как Лопес повернулась спиной к зрителям, чтобы завязать порванный кусочек ткани:

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За время концерта голливудская певица с периодичностью меняла яркие костюмы и отдавалась залу на полную. Тяжело представить, что в 50 лет можно зажигать на сцене, как в 30!

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Ранее мы рассказывали, как Дженнифер Лопес поздравила Алекса Родригеса с днем рождения прямо на сцене.

Напомним, что 24 июля Джей Ло отпраздновала свое 50-летие. В честь юбилея мы подготовили самые интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали. 

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