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У Эдгара Каминского новый роман: фотофакт

Все обсуждают фото, на котором пластический хирург запечатлен с девушкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47

Все тайное рано или поздно становится явным! Недавно бывший супруг Славы из "НеАнгелов" признался, что у него новая любовь, однако имени девушки не назвал. А теперь в сети появилось фото известного пластического хирурга Эдгара Каминского вместе с таинственной незнакомкой. Однако сам мужчина снимок не комментировал. "Зірковий шлях" напрямую спросил, кто позирует на фото.

"На этом фото два счастливых человека", – ответил пластический хирург.

Эдгар Каминский
Эдгар Каминский
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

К слову, фото опубликовал один из светских порталов, кроме Эдгара на нем отмечена Ольга Богатая. Судя по странице девушки в Instagram, она ​​арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта. И, похоже, теперь подписчики часто будут видеть ее на фотографиях с Каминским.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Отметим, в июле этого года Эдгар расстался со Славой Каминской, с которой прожил 5 лет. Вместе бывшие супруги воспитывают двух совместных детей: пятилетнего Леонарда и четырехлетнюю Лауру. К слову, недавно малыши отметили день рождения, на котором их родители Эдгар и Слава Каминские слились в поцелуе. Поклонники не до конца понимают, что происходит между экс-супругами.

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