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У экс-участника группы Metallica диагностировали смертельную болезнь

Музыкант настроен оптимистично и врачи дают надежду на выздоровление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:33
Дэйв Мастейн
Дэйв Мастейн
Фото: facebook.com/Megadeth

У знаменитого гитариста и певца, экс-участника группы Metallica, Дэйва Мастейна диагностировали рак. Экс-участник группы Metallica уже начал лечение в одной из клиник США. Этой новостью Дэйв Мастейн поделился на официальной Facebook-странице группы Megadeth, которую он возглавляет. Стоит отметить, что рок-коллектив уже отменил часть запланированных концертов и обратился к сторонникам поддержать артиста.

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Стоит отметить, что Дэйв Мастейн настроен весьма оптимистично. В то же время медики, которые обнаружили онкозаболевание, прогнозируют, что музыкант имеет большие шансы на выздоровление.

"Мне диагностировали рак горла. Это, безусловно, то, к чему нужно отнестись серьезно и открыто этому противостоять – но бороться с трудностями мне не впервые. Я плотно работаю со своими врачами, и мы составили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха. Лечение уже началось", – рассказал музыкант.

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Сейчас артисты Megadeth продолжают работать над созданием нового студийного альбома и ожидают возвращения Дэйва Мастейна в группу. Кроме этого, часть запланированных концертов певец совместит с лечением.

Напомним, в США умер Малколм Джон Ребеннэк-младший, более известен  как Доктор Джон. Культовый американский музыкант, шестикратный обладатель премии "Грэмми" скончался 6 июня в возрасте 77 лет. 

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Источник: Сегодня
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