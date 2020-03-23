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У Евгения Петросяна и его молодой супруги родился ребенок – СМИ

Звездные супруги отправились в Дубае, где стали родителями

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:31

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 31-летняя помощница российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова стала его официальной супругой. Сам артист игнорирует слухи о свадьбе, не отрицая и не подтверждая свой семейный статус. Но на днях таблоиды сообщили новую резонансную новость – новоиспеченные супруги стали родителями.

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Такие слухи появились не на пустом месте – до этого Татьяну подозревали в беременности из-за ее округлившегося живота. Позже они вместе с Евгением отправились в Дубае, где у них тайно родился ребенок.

"Событие произошло в одном из ведущих медицинских центров Дубая 13 марта. Они рассказали только самым близким, пол ребеночка пока скрывают. Оба безумно счастливы — познают радости отцовства и материнства", – подтвердили Starhit в окружении супругов.

Добавим, что для Петросяна это уже второй ребенок – у юмориста есть взрослая дочь. Татьяна стала мамой впервые. Поклонники не исключают тот факт, что Татьяна и Евгений прибегли к услугам суррогатной матери, поскольку на последних публикациях с отпуска Брухунова совсем не скрывает фигуру.

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Отметим, что со своей супругой Еленой Степаненко актер развелся 16 ноября 2018 года. Звезда расставание пережила тяжело и даже похудела на 46 килограммов.

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Евгений Петросян
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