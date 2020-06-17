У известного американского рэпера отказали почки после лечения от коронавируса

Scarface на протяжении трех месяцев восстанавливается после болезни

У известного американского рэпера и продюсера Брэда Терренса Джордана (псевдоним Scarface) отказали почки после лечения от коронавируса. Артист на протяжении трех месяцев восстанавливается после болезни. Напомним, что недавно от COVID-19 скончался 35-летний рэпер.

49-летний исполнитель получил положительный тест на СOVID-19 еще в марте, после того, как у него появились симптомы – жар и затрудненное дыхание. Брэд изданию Independent сообщил, что каждый день использует диализный аппарат для поддержания работы почек, которые у него отказали.

Американский рэпер Scarface Фото: Getty Images

По его словам, Scarface до сих пор ощущает слабость: "Я все еще немного слаб. У меня пока нет сил в ногах, у меня еще нет полного вкуса и обоняния. Но я рад быть живым. СOVID-19 сначала атаковал мои легкие, а затем атаковал мои почки. Теперь с легкими все в порядке, а вот почки так и не восстановились".

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