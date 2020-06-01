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У известной российской юмористки обнаружили коронавирус: "Как будто меня битами били"

Сегодня, 11:02

Елена Воробей несколько дней боялась сообщить о болезни

Известная российская юмористка Елена Воробей заразилась коронавирусом. Отметим, что недавно коронавирусом заразилась ведущая "Орла и решки".

Об свое заражении 52-летняя юмористка сообщила на своей официальной странице в Instagram. Артистка призналась, что несколько дней боялась признаться в этом. Артистка находится дома, но консультируется с врачами.

Юмористка Елена Воробей
Юмористка Елена Воробей
Фото: instagram.com/vorobei_elena

"Об этом я узнала три дня назад… Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи… Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный… Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем??? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку", — заявила пародистка.

INSTAGRAM

Из симптомов у юмористки проявлялось лишь легкое покашливание, но позже появились боли: "Второй день мой был очень жесткий — ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, один раз сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Все тело болело так — как будто меня битами били. Сегодня мне полегче".

Ранее мы сообщали, что известная российская актриса заразилась коронавирусом и сбежала из больницы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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