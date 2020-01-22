У мамы Тейлор Свифт обнаружили рак мозга

Тейлор Свифт изменила свой гастрольный график из-за болезни мамы

Тейлор Свифт с мамой Фото: Getty Images

Известная американская певица Тейлор Свифт, которая отправила поклоннице крупную сумму денег, несколько лет назад призналась, что у ее мамы обнаружили онкологию. Она рассказала о том, что Андреа Свифт, которая является любимицей многомиллионной аудитории певицы, борется с нераскрытым типом рака.

Джастин Бибер обвинил Тейлор Свифт в травле его продюсера. Детали в сюжете:

"Каждый любит свою маму, для каждого его мама очень важна. Но для меня она, действительно, руководящая сила. Почти каждое решение, которое я принимаю, я сначала обсуждаю с ней. Поэтому очевидно, что когда-либо говорить о ее болезни было сложно для меня, это очень серьезно", – с трепетом говорит Тейлор.

Как сообщают в Variety, певице было безумно сложно впервые комментировать новый недуг ее мамы на публике. Она рассказывает, что Андреа Свифт проходила курс лечения от прошлой болезни, как вдруг врачи обнаружили еще и опухоль головного мозга.

Андреа и Тейлор Свифт Фото: Getty Images

"Симптомы того человека, что переживает опухоль головного мозга, совершенно не похожи на то, что мы когда-то переживали с неопределенным типом рака раньше. Так что для нас, как для семьи, это тяжелое время", – Тейлор Свифт поделилась своими переживаниями.

Также певица дополнила, что они еще не знают, какое лечение выберут и как это все будет происходить.

Именно поэтому певице пришлось изменить свой гастрольный график. Так как Тейлор Свифт хочет больше времени уделять маме и борьбе с недугом, этим летом она планирует сократить свой гастрольный тур.

Ранее мы также сообщали, что Тейлор Свифт обвинили в плагиате.

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