У MARUV прокомментировали награду певицы от MTV Россия

Концертный директор обратился к поклонникам певицы

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды MTV Europe Music Awards 2019, на которой украинская певица MARUV была признана как лучшая российская исполнительница.

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Многих поклонников новый статус певицы возмутил, ведь она все же украинская певица, поэтому концертный директор MARUV Кирилл Фельдман решил прокомментировать ситуацию и прояснить все моменты. Он призвал не путать номинации и не подменять понятия. По его словам, выдвигаться от телеканала "MTV Россия" не означает связь с российским телеканалом.

MARUV на красной дорожке в Испании Фото: Getty Images

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала — "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", – рассказал Кирилл Фельдман российскому изданию "360".

Также он вспомнил историю с еще одним украинским исполнителем Иваном Дорном, который несколько лет назад получил премию MTV и "выдвигался от телеканала "MTV Россия", и никакого отношения к российскому телеканалу он не имел".

До этого певица активно зазывала поклонников голосовать за нее. В свою очередь, подписчики MARUV разделились на два лагеря: одни активно голосовали за кумира, другие недоумевали, почему певица решила побороться за звание "Лучший артист" по версии российской премии.

MTV Europe Music Awards – церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Ежегодно вручение премии проходит в одном из крупных европейских городов. В этот раз церемония состоялась в Севилье, Испания. Победители определяются интернет-голосованием на сайте премии.

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