Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У MARUV прокомментировали награду певицы от MTV Россия

Концертный директор обратился к поклонникам певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

В воскресенье, 3 ноября, в Севилье состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной награды MTV Europe Music Awards 2019, на которой украинская певица MARUV была признана как лучшая российская исполнительница.

Смотрите также, как прошел концерт MARUV в Вене:

Многих поклонников новый статус певицы возмутил, ведь она все же украинская певица, поэтому концертный директор MARUV Кирилл Фельдман решил прокомментировать ситуацию и прояснить все моменты. Он призвал не путать номинации и не подменять понятия. По его словам, выдвигаться от телеканала "MTV Россия" не означает связь с российским телеканалом.

MARUV на красной дорожке в Испании
MARUV на красной дорожке в Испании
Фото: Getty Images

"Мы были представлены на премии европейской награды MTV от "MTV Россия", и номинация звучала — "Лучший артист по версии телеканала "MTV Россия". Никакого отношения к премии российской это не имеет и не имеет отношение к лучшей артистке из России", – рассказал Кирилл Фельдман российскому изданию "360".

Также он вспомнил историю с еще одним украинским исполнителем Иваном Дорном, который несколько лет назад получил премию MTV и "выдвигался от телеканала "MTV Россия", и никакого отношения к российскому телеканалу он не имел".

До этого певица активно зазывала поклонников голосовать за нее. В свою очередь, подписчики MARUV разделились на два лагеря: одни активно голосовали за кумира, другие недоумевали, почему певица решила побороться за звание "Лучший артист" по версии российской премии.

MTV Europe Music Awards – церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Европа в 1994 году. Ежегодно вручение премии проходит в одном из крупных европейских городов. В этот раз церемония состоялась в Севилье, Испания. Победители определяются интернет-голосованием на сайте премии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
MTV Europe Music Awards: эпатажные образы Дуа Липы, MARUV, Криштиану Роналду и других звезд Jah Khalib выпустил совместную песню с MARUV Эпатажная MARUV показала редкий снимок с мужем
шоу-бизнес премия певица MARUV
Реклама

Новости партнеров

Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Как избавиться от старых вещей: 3 совета
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 09:30Fun

Сеть разозлила "слишком сексуальная" участница реалити-шоу: фото

Вчера, 18:25Техно

"Напуганные" пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10

Вчера, 14:04Шоу-бизнес

Какой была Кейт Миддлтон до брака с принцем Уильямом: воспоминания друзей

Вчера, 13:01Fun

4 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:33Шоу-бизнес

Наталья Могилевская публично призналась в любви своему избраннику

Вчера, 12:01Шоу-бизнес

Совсем другая: Даша Астафьева приняла участие в стильной фотосессии

Вчера, 11:32Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Вчера, 10:54Events

Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

Вчера, 10:01Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в одиннадцатом эфире

Вчера, 09:39Fun

Мать шокировал жест, который ребенок показал ей на УЗИ: фото

3 ноябряШоу-бизнес

Они вернулись: Наталья Могилевская и Влад Яма станцевали на паркете "Танців з зірками 2019"

3 ноябряТехно

Владельцы iPhone набрали кредитов на 10 миллиардов долларов

3 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 3-9 ноября: все знаки зодиака

2 ноябряEvents

Родительская суббота 2 ноября: что ни в коем случае нельзя делать

2 ноябряFun

2 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

2 ноябряFood

Как испечь тыквенный пирог на кефире

Новости партнеров

Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Нежный чизкейк с фруктами к чаю
Новая стрижка Елены Яковлевой пришлась по душе не всем фанатам
Новая стрижка Елены Яковлевой пришлась по душе не всем фанатам
Стало известно о еще одной болезни в семье Заворотнюк
Стало известно о еще одной болезни в семье Заворотнюк
Мы тоже в них верили: 5 мифов в уходе за волосами
Мы тоже в них верили: 5 мифов в уходе за волосами
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Для красивой и чистой кожи: топ-5 продуктов с пробиотиками
Для красивой и чистой кожи: топ-5 продуктов с пробиотиками