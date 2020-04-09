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У Меган Маркл и Гарри возникнут финансовые проблемы – СМИ

Для супругов наступают тяжелые времена

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:02

У королевских супругов Меган Маркл и Гарри, которые 31 марта официально сложили свои полномочия и лишились титулов, из-за пандемии коронавируса могут возникнуть проблемы с самофинансированием. Отметим, что герцоги проживают в арендованном доме в Лос-Анджелесе. Поскольку президент США Дональд Трамп отказался платить за охрану герцогов, принц Чарльз выделил на безопасность сына 2,5 миллиона долларов.

Но у Меган Маркл и Гарри могут возникнуть скоро серьезные проблемы с деньгами. Такое мнение выразил изданию The Daily Mail журналист Омид Скуби, который специализируется на британской монархии. Поскольку в мире сейчас наступает кризис, озвучивание мультфильмов Disney и других инициатив придется приостановить на время. Со своей страницей в Instagram супруги также попрощались, а это означает, что они лишились внушительного источника заработка.

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"В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми. Никто не знает, когда ситуация в мире стабилизируется", – рассказал Омид Скуби.

Отец Меган Маркл показал всему миру фото обнаженной экс-актрисы. Детали в сюжете:

Также недавно Гарри и Меган Маркл признались, почему назвали первенца Арчи.

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финансы принц Гарри пандемия Меган Маркл
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