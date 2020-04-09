У Меган Маркл и Гарри возникнут финансовые проблемы – СМИ

Для супругов наступают тяжелые времена

У королевских супругов Меган Маркл и Гарри, которые 31 марта официально сложили свои полномочия и лишились титулов, из-за пандемии коронавируса могут возникнуть проблемы с самофинансированием. Отметим, что герцоги проживают в арендованном доме в Лос-Анджелесе. Поскольку президент США Дональд Трамп отказался платить за охрану герцогов, принц Чарльз выделил на безопасность сына 2,5 миллиона долларов.

Но у Меган Маркл и Гарри могут возникнуть скоро серьезные проблемы с деньгами. Такое мнение выразил изданию The Daily Mail журналист Омид Скуби, который специализируется на британской монархии. Поскольку в мире сейчас наступает кризис, озвучивание мультфильмов Disney и других инициатив придется приостановить на время. Со своей страницей в Instagram супруги также попрощались, а это означает, что они лишились внушительного источника заработка.

"В течение нескольких последних лет они оба не зарабатывали себе на жизнь. Члены королевской семьи не получают зарплату, но при этом все их расходы покрывает государство. Ближайшие месяцы будут для Меган и Гарри тяжелыми. Никто не знает, когда ситуация в мире стабилизируется", – рассказал Омид Скуби.

Отец Меган Маркл показал всему миру фото обнаженной экс-актрисы. Детали в сюжете:

Также недавно Гарри и Меган Маркл признались, почему назвали первенца Арчи.

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