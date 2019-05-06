У Меган Маркл начались роды: все подробности

У жены принца Гарри начались роды

Меган Маркл Фото: Getty Images

Роды Меган Маркл начались сегодня, 6 мая, утром. Об этом сообщает The Daily Mail. Кроме того, о родах Меган Маркл заявила Эмили Нэш, репортер королевской семьи, в Twitter.

Известно, что принц Гарри во время родов Меган Маркл находится рядом с женой. Пол ребенка герцогов Сассекских станет для них сюрпризом. Маленький принц или принцесса будет на седьмом месте в очереди на престол, после их отца Гарри, его племянницы и племянников принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Ранее стало известно, что принц Гарри перенес предстоящую поездку в Амстердам. Многие предположили, что данное решение связано с появлением ребенка, и оказались правы.

К слову, Меган Маркл и принц Гарри недавно заявили, что не планируют сразу афишировать рождение ребенка и позировать на ступеньках роддома перед камерами.

Отметим, Меган Маркл и принц Гарри объявили о беременности в октябре 2018 года. Роды Меган Маркл были запланированы на конец апреля – начало мая 2019 года.

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