У MELOVIN прокомментировали договор MARUV с НТКУ: главные отличия

Представитель MELOVIN сообщил, что артист тоже подписал договор с НТКУ перед "Евровидением"

MELOVIN Фото: instagram.com/melovin_official

Нацотбор на "Евровидение 2019" выдался, пожалуй, самым скандальным, в сравнении с предыдущими годами. Сначала были вопросы к группе KAZKA относительно плагиата и слабого вокала, затем ажиотаж вызвало интервью финалисток Анны и Марии Опанасюк, оны же ANNA MARIA, позже в сети начали активно обсуждать выступления члена жюри Джамалы в РФ в 2014 году. Представитель певицы уже дал официальный комментарий относительно данной информации.

Казалось бы, победитель Нацотбора на "Евровидение 2019" определился – певица MARUV, и скандалы вокруг конкурса должны утихнуть. Но нет. Чтобы представить Украину на "Евровидении 2019", MARUV должна подписать очень специфичный договор с НТКУ, который регулирует ее деятельность, в том числе ущемляет ее в творчестве и самовыражении. Новые пункты в договоре связаны с гастролями MARUV в РФ.

После того, как вероятная представительница Украины на "Евровидении 2019" обнародовала несколько жестких пунктов договора с НТКУ, поклонники буквально "засыпали" прошлогоднего представителя Украины на международном конкурсе MELOVIN вопросами относительно его договора со структурой. Пиар-менеджер артиста Светлана Панкова раскрыла детали сотрудничества на своей странице в Facebook.

MELOVIN и MARUV Фото: instagram.com/melovin_official

"Да, у нас тоже был договор с НОТУ. Но пункты в нем у нас с MARUV расходятся. Нас не обязывали присутствовать на любых (!) мероприятиях, которые организовывает компания (нам просто предлагали поучаствовать, и мы вполне себе могли отказаться). Никакие штрафы у нас в договоре прописаны не были. Более того, ни на подготовительном этапе, ни в Португалии нам не указывали (!), каким делать номер, какие элементы в него нельзя добавлять, куда нам нельзя ходить и что надо говорить", – сообщила Светлана Панкова.

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В то же время MELOVIN тоже необходимо было согласовывать некоторые решения.

"Но, конечно, это не отменяет того, что многие решения нужно было согласовывать с НОТУ. Это нормально. Нормально и то, что артисту обязательно надо явиться на репетицию и на пресс-конференцию, например. Нормально, когда от артиста и команды требуют соблюдать график. Нормально, что есть список обязательных юридических процедур непосредственно перед поездкой, которые надо пройти. Все эти правила действуют по отношению к представителю каждой страны, которая участвует в "Евровидении", – добавила пиар-менеджер MELOVIN.

К слову, сам MELOVIN поддерживает победу певицы MARUV в Нацотборе на "Евровидение 2019".

Подпишет ли MARUV договор с НТКУ – пока не сообщается, но, по словам певицы, это должно было произойти сегодня, 25 февраля, до обеда.

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