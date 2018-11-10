"У меня аутоиммунное": Елена Темникова рассказала о своей болезни

Певица впервые прокомментировала дефекты кожи на лице

Елена Темникова. Фото: facebook.com

Экс-участница группы Serebro, певица Елена Темникова не на шутку напугала своих поклонников. Фаны заметили у звезды изменения на коже, которые она тщательно пыталась скрыть за косметикой.

Темникова предпочитала не комментировать состояние здоровья, но после того, как ряд российских СМИ написали, что у Елены проблемы из-за употребления наркотиков, она не выдержала.

"Одно издание написало вчера, что я наркоманка (кокосовая, как разнесли другие) и от этого у меня прыщи. Около месяца назад в различных Telegram-каналах и пабликах обсуждали тему резко появившихся у меня проблем с кожей на лице. Я осознанно игнорировала это и не высказалась, потому что не хотела, чтобы меня жалели. Но сегодня после звонка плачущей мамы меня взорвало", – написала в своем Instagram Темникова.

Елена Темникова Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

По словам Елены, прыщи у нее на лице – это побочное действие.

"У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно – есть все в сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи (в Москве и в Швейцарии). Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо", – пообещала фанам звезда.

Елена Темникова Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Вместе с тем Елена высказалась и относительно того, что ее назвали наркоманкой. Артистка отметила, что любая лаборатория может взять ее волосы и констатировать, что она никогда ничего не принимала.

"Уж кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку – просто смешно. Я даже алкоголя противник", – подчеркнула исполнительница.

Напомним, в прошлом году певица Елена Темникова отказалась от нижнего белья на отдыхе. Певица позировала на фоне Индийского океана в джинсах и белой майке.