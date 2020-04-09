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"У меня был шок": племянница Софии Ротару назвала причину смерти отца

Sonya Kay призналась, состоится ли ее свадьба в июне

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:13

Две недели назад у племянницы Софии Ротару – певицы Sonya Kay – умер отец Сергей Хлябич. И только сейчас певица эксклюзивно для "Зіркового шляху" рассказала подробности трагедии. Отметим, что о смерти мужчин сообщила сама София Ротару, опубликовав в Instastories фотографию родственника. Сама же Соня трагедию в семье не комментировала очень долго.

"Мама звонит говорит – папа умер. У меня был просто такой шок, что я не понимала, что происходит, потому что он только приехал с мамой с Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили. Все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался и он умер в секунду", – рассказала певица.

Отец должен был вести Соню к алтарю. Ведь в июне этого года у Sonya Kay запланирована свадьба. Однако смерть отца изменила планы звезды.

"Я хочу сказать, что свадьбы не будет, потому что без него свадьба – это... Мне не нужна без него свадьба. Мы просто распишемся 7 июня и все. Просто распишемся и будем жить дальше", – призналась племянница Софии Ротару.

Добавим, что отца певицы похоронили в родных Черновцах, а сама Sonya Kay посвятила ему трогательный пост.

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