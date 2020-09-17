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"У меня было мало друзей". Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Сегодня, 09:00

Телеведущая призналась, что вела аскетичную жизнь

Знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее рассказала, почему хотела уйти из "Танців з зірками", поделилась некоторыми нюансами своего опыта работы на телевидении.

Ольга Фреймут стала новой героиней программы "Зе Интервьюер" на YouTube-канале. Ведущая прокомментировала, существует ли на телевидении кумовство. По ее мнению, важным аспектом работы на телевидении является проявление внимания к жизни всех коллег и умение поддерживать разговор. Ольга Фреймут даже предположила, что могло стоить ей карьеры.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут
Фото: instagram.com/freimutolia

"В кулуарах много чего решается. Я теперь это понимаю. На телевидении очень важно понимать, у кого когда день рождения, поздравлять с днем рождения, улыбаться, спрашивать "как твои дети", "как твои собаки", – знать, что у тебя есть собаки. Я этого всего не понимала, то есть у меня была такая аскетичная жизнь, была в своем мире. У меня было мало друзей всегда на телевидении. И это моя ошибка. Это стоило мне карьеры, мне кажется", – рассказала Ольга Фреймут.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут ответила хейтерам по поводу своей внешности – телеведущая отметила, что выступает за естественность в красоте.

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