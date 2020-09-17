"У меня было мало друзей". Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Телеведущая призналась, что вела аскетичную жизнь

Знаменитая украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая ранее рассказала, почему хотела уйти из "Танців з зірками", поделилась некоторыми нюансами своего опыта работы на телевидении.

Ольга Фреймут стала новой героиней программы "Зе Интервьюер" на YouTube-канале. Ведущая прокомментировала, существует ли на телевидении кумовство. По ее мнению, важным аспектом работы на телевидении является проявление внимания к жизни всех коллег и умение поддерживать разговор. Ольга Фреймут даже предположила, что могло стоить ей карьеры.

Ольга Фреймут Фото: instagram.com/freimutolia

"В кулуарах много чего решается. Я теперь это понимаю. На телевидении очень важно понимать, у кого когда день рождения, поздравлять с днем рождения, улыбаться, спрашивать "как твои дети", "как твои собаки", – знать, что у тебя есть собаки. Я этого всего не понимала, то есть у меня была такая аскетичная жизнь, была в своем мире. У меня было мало друзей всегда на телевидении. И это моя ошибка. Это стоило мне карьеры, мне кажется", – рассказала Ольга Фреймут.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут ответила хейтерам по поводу своей внешности – телеведущая отметила, что выступает за естественность в красоте.

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