"У меня склонность к зависимости": Селена Гомес откровенно о пересадке почки и личной жизни

Певица наслаждается одиночеством после тяжелого расставания

Селена Гомес Фото: AFP

Известная американская певица Селена Гомес, которая встала на защиту жены Джастина Бибера, в своем юном возрасте пережила много жизненных сложностей. Так, 27-летней знаменитости сделала операцию по пересадке почке, а также артистке пришлось лицом к лицу столкнуться с одиночеством.

Появилась информация о возможном замужестве Селены Гомес. Узнайте подробности:

В откровенном интервью журналу WSJ Селена раскрыла подробности сложного периода в жизни, а также призналась, почему ни с кем не встречается после расставания с экс-возлюбленным Джастином Бибером.

Джастин Бибер и Селена Гомес Фото: Getty Images

Отметим, что разрыв отношений с известным певцом очень сильно повлиял на состояние здоровья Гомес. Но сейчас, по ее словам, ей необходимо одиночество: "Мне нужно побыть одной. нравится ходить по дому в огромных трусах и валяться на своей кровати. Там только я и моя собака. Я не встречалась ни с кем уже два года. И сейчас меня это абсолютно устраивает".

Также американская певица не обошла тему страшной болезни – волчанки. Из-за нее Селене Гомес пришлось пережить сложную операцию по пересадке почки, но эта сложность лишь помогла осознать, насколько она любит жизнь.

"Новость о волчанке стала эпохальным событием. А затем случилась операция по пересадке почки, и это было самой страшной вещью, потому что я могла умереть. Когда я очнулась, помню, что начала дрожать, а мама закричала, и тогда меня снова "отключили". Вот это и заставляет тебя идти вперед. Я просто очень счастлива, что жива", – признается звезда.

Селена Гомес Фото: instagram.com/selenagomez

Говоря о своем возвращению в социальную сеть Instagram, артистка призналась, что это было важное решение, ведь она очень зависима и ведение аккаунта может пагубно отразиться на ее эмоциональном состоянии: "Я бы предпочла держаться подальше от всего, что заставляет меня чувствовать себя паршиво. Я вернулась в Instagram, потому что выпускала музыку, но я только вчера сказала своей лучшей подруге, что снова собираюсь удалить его с телефона. Друзья знают, что у меня есть склонность к зависимости, и это может пагубно сказаться на здоровье".

Напомним, Селена Гомес откровенно заговорила о своих психологических проблемах и затяжной депрессии, с которой звезда боролась на протяжении года.

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