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"У меня не было цели стать известным": Александр Скичко рассказал о жизни ведущего

Известный телеведущий признался, у кого из артистов пел на бэк-вокале

Александр Скичко Фото: Сегодня

График Александра Скичко расписан буквально по минутам. Он ведет сразу три программы на телевидении – "Зірковий шлях", "Без паники" и "Дивовижні люди". Кроме того, работает ведущим мероприятий и даже успевает сниматься в кино.

Александр Скичко знает все о жизни звезд, умеет шутить, как никто, и знает, как провести праздник. В программе "Ранок з Україною" ведущий телеканала "Украина" рассказал, как начинает утро с семьей, как познакомился с женой и у кого из артистов пел на бэк-вокале.

– Саша, как начинается твое утро?

– Просыпаюсь стандартно в половине восьмого. Не позднее, даже если у меня нет никаких дел в первой половине дня. Это позволяет мне спланировать день. Вообще я очень люблю утро выходного дня – в субботу или воскресенье мы любим всей семьей поехать куда-то на завтрак, выпить кофе, съесть сырники или блины. В будни, в принципе, делаем то же самое, но дома. Если, конечно, у меня нет работы в другом городе.

Александр Скичко Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

– Скажи, ты вообще мечтал быть популярным?

– У меня никогда не было цели стать известным любыми методами. Но, признаюсь, мне это приносит удовольствие. Телеведущий без популярности это ведущий, который сам для себя снимает домашнее видео.

– А как родители отнеслись к твоему желанию пойти в шоу-бизнес?

– Ну, так как мой папа экономист, брат экономист, у меня уже и выбора не было, если честно. Но отец хотел, чтобы я пел! Помню, однажды к нам в Черкассы приезжал Иван Попович, у которого есть песня "Золото Карпат". То ли чтобы сэкономить, то ли не было его бэк-вокалистов, подбирали ребят, которые бы стояли у него на бэк-вокале и открывали рот, потому что это была фонограмма. Я не знал ни одной его композиции, только "Золото Карпат, золото пісень", а песен было где-то 20. Мне сказали – да это не важно, просто стоишь и повторяешь "семьсот семьдесят семь, семьдесят семь", никто не увидит. Так я пел песни.

– Помнишь свой первый гонорар?

– Это был день сельского хозяйства в местной филармонии. Я был ведущим, писал сценарий. Это вообще достаточно серьезное мероприятие, облсовет, губернатор присутствовал, собрались фермеры. За проведение этого мероприятия я получил 50 гривен. За полгода с такими гонорарами собрал тысячу гривен. На что потратил – уже и не вспомню. Но с тех пор понял, что сцена и камеры мне по душе.

Александр Скичко и Елизавета Юрушева Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

– Именно благодаря профессии ты встретил и свою нынешнюю жену – бизнесвумен Лизу Юрушеву.

– На самом деле мы давно знакомы, лет 10. Киев – маленький город, и мы периодически встречались на мероприятиях. Я у нее неоднократно брал интервью. Каждый раз, когда подходил, говорил: "Здравствуйте, меня зовут Александр Скичко". А она отвечала – да я помню, как вас зовут. Потом у нас выпала возможность пообщаться ближе на одном из мероприятий, я тогда вел свадьбу ее подруги. Лиза мне очень понравилась и, я думаю, это было взаимно. Лиза – уникальный человек с уникальным воспитанием. В ней сочетаются несочетаемые вещи, например, женственность, самостоятельность, целеустремленность и одновременно воспитанность. Она очень порядочная. Я могу много качеств перечислять, за которые я ее очень люблю.

– Вы воспитываете двоих детей, но сплетни о твоем отцовство в таком молодом возрасте не утихают.

У нас общая дочь Тата, и у Лизы есть сын Даня от первого брака. Для него я отчим, поэтому стараюсь держать баланс – не заходить на территорию отца, стараюсь быть для Дани и товарищем, и одновременно человеком, на которого он бы равнялся. Он всегда с пониманием относится к этому.

– Какие у тебя еще планы на ближайшее время?

Можно заниматься и бизнесом, и кинопроизводством, и как продюсер развиваться, и как режиссер, телеведущий или актер. Планов много, буду обо всем рассказывать, когда придет время.

Напомним, что ранее певица Оля Полякова напугала Александра Скичко.

Смотрите видео, как Александр Скичко готовил авторское развлекательное шоу "Без паники":

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