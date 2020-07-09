У Михаила Ефремова отсудили крупную сумму денег

Актер не доплатил налог на свой автомобиль

У российского актера Михаила Ефремова, близкая подруга которого рассказала о его пристрастии к алкоголю, отсудили более 117 тысяч рублей из-за долгов за его автомобиль, передает телеграм-канал Mash.

"Налоговая отсудила у Михаила Ефремова 117 тысяч из-за долгов за джип, на котором он попал в аварию на Садовом", – говорится в сообщении.

Оказалось, что Ефремов водил джип "Гранд Чероки", за который не доплатил 117 650 рублей транспортного налога. Именно на нем актер попал в страшное ДТП, в результате которого погиб второй участник аварии.

Актер Михаил Ефремов Фото: YouTube

"Мировой суд Хамовнического района взыскал эту сумму с актера по запросу ИФНС №4. Правда, машина уже вряд ли куда-то поедет. Все, что от нее осталось, припарковано на служебной стоянке полиции", – уточняют авторы канала.

Напомним, Министерство внутренних дел РФ завершило расследование уголовного дела актера Михаила Ефремова. В результате аварии погиб 57-летний водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста. 6 июля, следствием предъявлено обвинение Михаилу Ефремову в окончательной формулировке. Михаил Ефремов обвиняется по ч. 4 ст. 264 УК РФ – в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и совершенном в состоянии опьянения.

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