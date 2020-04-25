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"У нас есть три разных сценария": жених Дженнифер Лопес рассказал о предстоящей свадьбе

Несмотря на COVID-19, пара готовится к бракосочетанию

Инна Петрова
Сегодня, 09:06

Из-за коронавирусной пандемии Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отложили свадьбу. Они хотели пожениться летом 2020 года, но вирус внес коррективы в их планы. Будущий муж Джей Ло в интервью Джимми Феллону рассказал, как сейчас идет подготовка к брачной церемонии и не отказались ли они от свадьбы совсем.

Напомним, что еще в марте прошлого года Алекс Родригес во время совместного отдыха с Дженнифер Лопес на Багамских островах сделал ей романтическое предложение руки и сердца. Вскоре певица призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: Getty Images

Так, в онлайн-интервью с ведущим Джимми Феллоном жених Джей Ло прокомментировал, как идет подготовка к их долгожданной свадьбе в условиях эпидемии.

"Сейчас нам нужно плыть по течению. Все очень неустойчиво. Мы просто поставили все на паузу. Посмотрим, куда нас приведет жизнь. Мы хотим быть уверенными и в первую очередь думаем о безопасности. Нужно убедиться, что все наши дети в порядке", – заявил Родригес.

Но помощники Родригеса продолжают усердно работать, определяя новые непредвиденные обстоятельства для церемонии: "Мы встречались с организаторами в Zoom и рассуждали, как могут развиваться события в течение следующих 12 месяцев. У нас есть уже 3 или 4 разных сценария. Мир меняется с невероятной скоростью. Обычно, когда ты планируешь год в плане рабочего расписания или финансовых затрат, последнее, о чем ты думаешь – что все может упасть и намертво остановиться, как, например, сейчас. Так что нам приходится быть готовыми к изменениям, очень активными и действовать согласно обстоятельствам".

Подробнее о свадьбе Джей Ло и Алекса Родригеса смотрите в сюжете:

К слову, сама Дженнифер Лопес также прокомментировала свою свадьбу. Звезда заявила, что не знает, когда сможет выйти замуж за любимого, так как от нее сейчас мало что зависит.

Ранее мы также писали, что Влад и Лилиана Яма впервые показали фото с тайной свадьбы.

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