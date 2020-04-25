"У нас есть три разных сценария": жених Дженнифер Лопес рассказал о предстоящей свадьбе

Несмотря на COVID-19, пара готовится к бракосочетанию

Из-за коронавирусной пандемии Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отложили свадьбу. Они хотели пожениться летом 2020 года, но вирус внес коррективы в их планы. Будущий муж Джей Ло в интервью Джимми Феллону рассказал, как сейчас идет подготовка к брачной церемонии и не отказались ли они от свадьбы совсем.

Напомним, что еще в марте прошлого года Алекс Родригес во время совместного отдыха с Дженнифер Лопес на Багамских островах сделал ей романтическое предложение руки и сердца. Вскоре певица призналась, что хочет еще раз стать матерью и подарить возлюбленному ребенка.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: Getty Images

Так, в онлайн-интервью с ведущим Джимми Феллоном жених Джей Ло прокомментировал, как идет подготовка к их долгожданной свадьбе в условиях эпидемии.

"Сейчас нам нужно плыть по течению. Все очень неустойчиво. Мы просто поставили все на паузу. Посмотрим, куда нас приведет жизнь. Мы хотим быть уверенными и в первую очередь думаем о безопасности. Нужно убедиться, что все наши дети в порядке", – заявил Родригес.

Но помощники Родригеса продолжают усердно работать, определяя новые непредвиденные обстоятельства для церемонии: "Мы встречались с организаторами в Zoom и рассуждали, как могут развиваться события в течение следующих 12 месяцев. У нас есть уже 3 или 4 разных сценария. Мир меняется с невероятной скоростью. Обычно, когда ты планируешь год в плане рабочего расписания или финансовых затрат, последнее, о чем ты думаешь – что все может упасть и намертво остановиться, как, например, сейчас. Так что нам приходится быть готовыми к изменениям, очень активными и действовать согласно обстоятельствам".

Подробнее о свадьбе Джей Ло и Алекса Родригеса смотрите в сюжете:

К слову, сама Дженнифер Лопес также прокомментировала свою свадьбу. Звезда заявила, что не знает, когда сможет выйти замуж за любимого, так как от нее сейчас мало что зависит.

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