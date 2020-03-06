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"У них королевские привилегии, но они не капризны": Кейт Миддлтон рассказала, чем увлекаются их дети

Герцоги Кембриджские поделились с ирландцами семейными историями

Валерия Ильченко
Сегодня, 17:15

Недавно герцоги Кембриджские посетили Дублин, где стали почетными гостями светских мероприятий. За время пребывания в Ирландии Кейт Миддлтон не только впечатлила публику изысканными нарядами, но и рассказала ирландцам о любимых занятиях своих детей, а также об их предпочтениях, сообщает People.

Находясь на выступлении местной музыкальной группы NOOV в городе Голуэй, супруги рассказали, что их 6-летний сын, принц Джордж, тоже увлекся музыкой и сейчас осваивает гитару.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети
Кейт Миддлтон, принц Уильям и их дети
Фото: Getty Images

А 4-летняя дочка Шарлотта, которая не первый год увлечена искусством балета, добавила в свой список новых занятий гимнастику. Кроме этого, девочка безумно любит лошадей, поэтому ей нравится заниматься верховой ездой.

Кейт – мама троих прекрасных детей: годовалого Луи, 4-летней Шарлотты и 6-летнего Джорджа. Сложно было не заметить, что герцоги Кембриджские были немного расстроены тем, что не взяли с собой детей в поездку. По их словам, малышам бы очень понравилась Ирландия.

Отметим, королевские обязанности герцогов Кембриджских вынуждают их большую часть времени проводить на работе и быть частью светских мероприятий. Но, несмотря на это, у супругов прекрасно получается совмещать свою занятость и воспитание детей.

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Правнуки королевы Елизаветы II

Как пример: в прошлом месяце принц Уильям и Кейт отложили работу на какое-то время, чтобы побыть вместе с детьми. Дети с большим энтузиазмом помогали на ферме возле их загородного дома в Норфолке, даже смогли доставить туда несколько ягнят.

Королевские родители знают, что у их детей соответственные привилегии. Но, тем не менее, они не капризны и не избалованы, даже наоборот. Кейт Миддлтон и принц Уильям мотивируют детей заниматься спортом и призывают к активному образу жизни. Они все вместе ходят в цирк, на матчи любимой футбольной команды принца Уильяма Aston Villa и, конечно же, стараются больше времени проводить на свежем воздухе.

Ранее мы также писали, что в связи с коронавирусом детей Кейт Миддлтон отправили на карантин.

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