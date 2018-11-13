У певицы Камалии умер близкий человек

Из жизни ушла бабушка артистки

Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия поделилась с поклонниками горем, которое произошло в ее семье. На странице в фотоблоге артистка сообщила, что потеряла близкого человека. Из жизни ушла бабушка исполнительницы, родная тетя мамы Камалии.

"Она была очень светлым, добрым и правильным человеком, уважаемой друзьями, коллегами, соседями и родными, но к сожалению, с очень нелекой судьбой. Покойся с миром наша родная! Вечная память! Царствие небесное!" – подписала снимок с изображением бабушки Камалия.

Бабушка Камалии Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Поклонники звезды высказали ей соболезнования. "Очень тяжело терять родных людей. Царствие небесное", "Пусть земля ей будет пухом", "Вечная память", "Примите мои соболезнования", – пишут фолловеры под постом Камалии.

Напомним, на прошлых выходных стало известно о смерти известной украинской актрисы Киевского театра драмы и комедии на левом берегу Днепра Юлии Волчковой. Друзья артистки сообщали, что Юлия болела и скончалась в больнице. Что именно стало причиной смерти молодой актрисы, на данный момент неизвестно.