У режиссера шоу Оли Поляковой пытались "обчистить" квартиру

Злоумышленники искали полученный гонорар за шоу "Королева ночи"

Герман Ненов. Фото: пресс-служба

Спустя пару дней после премьеры шоу Оли Поляковой "Королева ночи" в квартиру Германа Ненова, режиссера концерта, попытались прокрасться воры. Инцидент произошел в Печерском районе Киева. По словам потерпевшего, ограбление было тщательно спланированным, а во входной двери возле замков заранее были высверлены дыры.

Герман уверен — шли по наводке, но злоумышленников спугнула мама режиссера, которая в тот момент находилась дома:

"Сегодня мою квартиру попытались обчистить, к счастью, воров вовремя спугнули. Зная, что большинство краж сейчас происходит по наводке, хочу обратиться к грабителям, не исключено, что они это прочтут. Брать в квартире у меня нечего! Господа, не утруждайтесь и не подставляйтесь! Так получилось, что я предпочитаю безналичный расчёт во всех сферах жизни. Из налички в доме может быть максимум тысяча гривен, технику всегда ношу при себе, а дорогостоящие костюмы Оли Поляковой и весь реквизит после шоу "Королева Ночи" тоже увезены в надежное место", – прокомментировал произошедшее Ненов.

Напомним, Оля Полякова выступила на собственном грандиозном концерте во Дворце спорта.

Ранее конкурс двойников Оли Поляковой выиграл парень из Одессы.