У Селены Гомес случилась паническая атака: что произошло

Американская певица не могла справиться с волнением перед выступлением

Селена Гомес Фото: AFP

Известная американская певица Селена Гомес, которая встала на защиту жены Джастина Бибера, сейчас переживает не самый простой период в жизни. Свадьба ее экс-возлюбленного Джастина Бибера, последствия длительной болезни, травля касательного ее избыточного веса – все это подкосило психологическое состояние звезды.

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Но, несмотря на жизненные трудности, Селена постепенно возвращается на сцену и даже выпустила несколько синглов. Так, во время недавнего выступления на American Music Awards 2019 27-летняя певица пережила паническую атаку и долгое время не могла выйти на сцену. Селена Гомес очень волновалась, ведь выступление на церемонии должно было стать первым живым исполнением за последние два года.

"У нее началась паническая атака, она так сильно нервничала. Она не была на сцене два года и должна была спеть новую песню",- рассказал изданию People один из очевидцев.

Но в результате артистка собралась и выступила. В итоге все прошло хорошо, однако первые минуты голос Селены заметно дрожал.

Напомним, Селена Гомес откровенно заговорила о своих психологических проблемах и затяжной депрессии, с которой звезда боролась на протяжении года.

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