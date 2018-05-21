У Валентина Гафта подозревают болезнь Паркинсона – подробности о здоровье артиста

Сейчас актер находится в инвалидном кресле

Валентин Гафт. Фото: скриншот видео ntv.ru

Недавно знаменитый актер Валентин Гафт перенес инфаркт, также в последнее время его часто мучает боль в пояснице. Врачи подозревают у артиста болезнь Паркинсона. Зимой прошлого года актер был экстренно госпитализирован.

За приемом многочисленных препаратов следит его жена, актриса Ольга Остроумова и помощница Надя.

Сам Гафт просит не обращать внимания на его диагнозы и почаще приглашать его на работу. Актер признался: "На сцене не чувствуешь боль. Многие артисты умирают на сцене, но это счастье", – объяснил Гафт в сюжете телеканала НТВ для программы "Звезды сошлись".

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Гостем телепередачи также стал друг актера Андрей Лапшин. Он также рассказал, что несмотря на тяжелое состояние Гафта, сцена как-будто лечит его: "Когда он выходит на сцену, он каким-то образом преображается настолько, что будто становится моложе на лет 25-30. Он нужен зрителю. Это взаимно", – рассказал Андрей.

В сюжете НТВ актер также признался, что он "перегрузился", однако его друг утверждает, что остановиться работать Гафт не сможет: "Он не сможет приостановиться. Он будет чуть сильнее, чуть слабее, но это его жизнь".

Также известно, что во время съемки передачи Валентин Иосифович был в Тбилиси на гастролях.

Напомним, актер Андрей Харитинов попал в больницу.