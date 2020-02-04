Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

"У Владимира Зеленского есть только одно желание": солист группы "Мачете" о президенте Украины

Ярослав Малый рассказал, как относится к главе государства

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:30
Ярослав Малый
Ярослав Малый
Фото: Иван Марчук

Украинский музыкант и лидер группы "Мачете" Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Смотрите полное интервью с Ярославом Малым:

По его словам, Ярослав перед выборами президента Украины спросил у Владимира Зеленского, зачем это ему нужно. После ответа бывшего комика музыкант понял, что Владимир Зеленский идет в политику с искренним желанием изменить что-то в стране.

"У Владимира Зеленского есть только одно желание – сделать что-то хорошее для людей, это искреннее желание. У него нет опыта. У предшественников есть опыт, но у них нет желания сделать что-то хорошее для людей. И сейчас, как я вижу, его команде, его близким людям приходится просто отмахиваться и "затыкать дырки", из которых все протекает. Я знаю точно, что эти ребята не крадут деньги. Я знаю точно, что они относятся очень серьезно к тому, что им доверили люди", – рассказал Ярослав Сегодня.Lifestyle.

Ярослав Малий
Ярослав Малий
Фото: Иван Марчук

Также артист вспомнил выступление своей группы "Мачете" 21 апреля 2019 года на дебатах, которые проходили на НСК "Олимпийский". Тогда он прочувствовал особую энергетику на стадионе и понял, что Владимиру будет сложно.

"Я прочувствовал, как ему будет сложно. Потому, что реальных людей, которые хотели попасть туда, было очень много, именно в тот сектор, где выступал Володя, а их просто не пустила служба безопасности предыдущего президента. И такую же картинку я сейчас наблюдаю в политической деятельности. Есть люди, которые хотят быть рядом, хотят быть включены в процесс и помогать, но другие политические силы не пускают и не разрешают делать это. А если так подумать, когда нас растаскивают в разные стороны, нам не дают понять, что мы – это и есть решающая сила того, что будет происходить в этом мире дальше. Люди этого не понимают, они думают, что есть некто, который может решить все их вопросы", – высказал свое мнение украинский музыкант.

Также ранее украинский музыкант и лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о конкуренции в шоу-бизнесе, участии в "Евровидении" и о том, что больше всего раздражает в журналистах.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Солист "Мачете" Ярослав Малый о Владимире Зеленском, судьбоносной встрече с женой и наркотиках Лидер группы ONUKA Ната Жижченко - о гастролях в Китае, творческом тандеме с Евгением Филатовым и сомнениях в себе Директор "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова - о конфликте с экс-участницей "ВИА Гры" и звонках из Верховной Рады
интервью шоу-бизнес Владимир Зеленский Мачете Ярослав Малый
Реклама

Новости партнеров

3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
3 вещи из женского гардероба, которые ненавидят мужчины
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Очень вкусные пышные дрожжевые пирожки в духовке
Язык тела: что означает поза, в которой вы спите
Язык тела: что означает поза, в которой вы спите
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:33Fun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 18:52Events

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Вчера, 14:08Fun

Поза девушки в самолете удивила пассажиров: курьезное видео

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

Вчера, 08:35Техно

Windows 7 дали новую жизнь: операционной системе продлили поддержку

Вчера, 08:24Fun

Ученые нашли акулу возрастом 340 миллионов лет: уникальные фото

2 февраляШоу-бизнес

Только вдвоем: стало известно о совместных планах Брэда Питта и Дженнифер Энистон

2 февраляШоу-бизнес

Ксения Мишина расставила все точки над "і" в слухах о романе с Владимиром Остапчуком

2 февраляПсихология

Волшебная дата 02.02.2020: как правильно загадать желание, чтобы привлечь удачу

2 февраляПсихология

Зеркальная дата 02.02.2020: что означает и чем опасен этот день февраля

2 февраляАфиша

Памяти Кузьмы Скрябина: лучшие песни и цитаты музыканта

2 февраляТехно

Электрический внедорожник Hummer заставит Илона Маска занервничать: видео

2 февраляFun

2 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

2 февраляEvents

День сурка: смешные картинки и поздравления

2 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 2 – 8 февраля: все знаки зодиака

1 февраляШоу-бизнес

"Запирала дверь и начинала душить": дочь Любовь Успенской рассказала, какая она на самом деле мать

Новости партнеров

Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Самая простая ленивая капуста
Самая простая ленивая капуста
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Рулет из лаваша с грибами и картофелем (рецепт)
Названа причина возрастного роста живота
Названа причина возрастного роста живота
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Самый сок: ученые определили обладательницу самого красивого тела
Самый сок: ученые определили обладательницу самого красивого тела
Очень вкусная шаурма на скорую руку
Очень вкусная шаурма на скорую руку