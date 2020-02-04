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"У Владимира Зеленского есть только одно желание": солист группы "Мачете" о президенте Украины

Ярослав Малый рассказал, как относится к главе государства

Ярослав Малый Фото: Иван Марчук

Украинский музыкант и лидер группы "Мачете" Ярослав Малый в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Смотрите полное интервью с Ярославом Малым:

По его словам, Ярослав перед выборами президента Украины спросил у Владимира Зеленского, зачем это ему нужно. После ответа бывшего комика музыкант понял, что Владимир Зеленский идет в политику с искренним желанием изменить что-то в стране.

"У Владимира Зеленского есть только одно желание – сделать что-то хорошее для людей, это искреннее желание. У него нет опыта. У предшественников есть опыт, но у них нет желания сделать что-то хорошее для людей. И сейчас, как я вижу, его команде, его близким людям приходится просто отмахиваться и "затыкать дырки", из которых все протекает. Я знаю точно, что эти ребята не крадут деньги. Я знаю точно, что они относятся очень серьезно к тому, что им доверили люди", – рассказал Ярослав Сегодня.Lifestyle.

Ярослав Малий Фото: Иван Марчук

Также артист вспомнил выступление своей группы "Мачете" 21 апреля 2019 года на дебатах, которые проходили на НСК "Олимпийский". Тогда он прочувствовал особую энергетику на стадионе и понял, что Владимиру будет сложно.

"Я прочувствовал, как ему будет сложно. Потому, что реальных людей, которые хотели попасть туда, было очень много, именно в тот сектор, где выступал Володя, а их просто не пустила служба безопасности предыдущего президента. И такую же картинку я сейчас наблюдаю в политической деятельности. Есть люди, которые хотят быть рядом, хотят быть включены в процесс и помогать, но другие политические силы не пускают и не разрешают делать это. А если так подумать, когда нас растаскивают в разные стороны, нам не дают понять, что мы – это и есть решающая сила того, что будет происходить в этом мире дальше. Люди этого не понимают, они думают, что есть некто, который может решить все их вопросы", – высказал свое мнение украинский музыкант.

Также ранее украинский музыкант и лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о конкуренции в шоу-бизнесе, участии в "Евровидении" и о том, что больше всего раздражает в журналистах.

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