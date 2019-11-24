Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

У Заворотнюк объяснили, почему ее муж удалил все фото в Instagram

По словам директора актрисы, фигурист не ведет страницы в соцсетях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:45
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: Instagram.com

На днях муж больной Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото из Instagram. В сети сразу появились слухи о разводе звезд, на что директор Заворотнюк поспешила объяснить поступок фигуриста.

О состоянии Анастасии Заворотнюк смотрите в сюжете:

Тот факт, что Петр Чернышев удалил все фото из аккаунта в социальной сети, а также подписки, был воспринят обществом по-разному. СМИ тут же начали писать, что Заворотнюк умерла или же что супруги разошлись.

Директор Анастасии заявила, что фигурист не ведет ни одной страницы в социальных сетях, передает телеканал "360". Марина Потапова сказала, что обсуждаемая страница Чернышева – просто фейк.

"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – добавила она.

А вот аккаунт Заворотнюк в Instagram принадлежит актрисе. Вероятно, во время ее болезни публикации делает кто-то из ее близкого окружения. Именно здесь появились архивные фото Анастасии и Петра в день годовщины их свадьбы.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Недавно мы писали, что семья Заворотнюк рассказала, какие на самом деле отношения у актрисы с мужем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход" "Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось: почему все так думают
Анастасия Заворотнюк Петр Чернышев
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом "Сваты"
Впервые комментарий на YouTube собрал 1 миллион лайков
Впервые комментарий на YouTube собрал 1 миллион лайков
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Які дівчата вважалися еталонами краси в 70-ті
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:58Fun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Сегодня, 09:16Шоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

Сегодня, 06:05Психология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

Вчера, 14:50Шоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

Вчера, 09:18Fun

23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

22 ноябряEvents

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака: отличный день для общения

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

22 ноябряWellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

22 ноябряFood

Рецепты на Новый год 2020: лучшие идеи горячих закусок

22 ноябряFood

Ленивые голубцы с булгуром: рецепт дня

22 ноябряFun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

22 ноябряFun

22 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

22 ноябряFun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

22 ноябряWellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

Новости партнеров

Стали известны новые подробности романа Заворотнюк с Жигуновым
Стали известны новые подробности романа Заворотнюк с Жигуновым
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Свободная планировка квартиры: за и против (24 фото)
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Интерьер двухуровневой квартиры: красивый дизайн и планировка
Интерьер двухуровневой квартиры: красивый дизайн и планировка
Платье от любимого дизайнера Кейт Миддлтон блистала в наряде
Платье от любимого дизайнера Кейт Миддлтон блистала в наряде
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
Полякова впервые рассказала, как была любовницей будущего мужа
10 интересных рецептов домашних бургеров
10 интересных рецептов домашних бургеров
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой