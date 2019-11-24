У Заворотнюк объяснили, почему ее муж удалил все фото в Instagram

По словам директора актрисы, фигурист не ведет страницы в соцсетях

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: Instagram.com

На днях муж больной Анастасии Заворотнюк удалил все совместные фото из Instagram. В сети сразу появились слухи о разводе звезд, на что директор Заворотнюк поспешила объяснить поступок фигуриста.

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Тот факт, что Петр Чернышев удалил все фото из аккаунта в социальной сети, а также подписки, был воспринят обществом по-разному. СМИ тут же начали писать, что Заворотнюк умерла или же что супруги разошлись.

Директор Анастасии заявила, что фигурист не ведет ни одной страницы в социальных сетях, передает телеканал "360". Марина Потапова сказала, что обсуждаемая страница Чернышева – просто фейк.

"Как видите, мы не мешаем писать. Пусть пишут", – добавила она.

А вот аккаунт Заворотнюк в Instagram принадлежит актрисе. Вероятно, во время ее болезни публикации делает кто-то из ее близкого окружения. Именно здесь появились архивные фото Анастасии и Петра в день годовщины их свадьбы.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Недавно мы писали, что семья Заворотнюк рассказала, какие на самом деле отношения у актрисы с мужем.

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