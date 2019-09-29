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У звезды "Счастливы вместе" нашли наркотики: что на самом деле произошло с Бочкаревой

Известную актрису защищают в сети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:15
Наталья Бочкарева прокомментировала свое задержание
Наталья Бочкарева прокомментировала свое задержание
Фото: instagram.com/natalia_bochkareva_official/

Российская актриса Наталья Бочкарева, которая назвала причину своего развода, угодила в скандал. 39-летнюю звезду сериала "Счастливы вместе" обвиняют в употреблении наркотиков, в то время, как сама артистка заявляет, что кто-то пытается "сделать хайп" и призывает поклонников не верить фейкам.

Ранее известный певец признался в употреблении тяжелых наркотиков:

В субботу, 28 сентября, в сети было обнародовано видео задержания Бочкаревой. В коротком ролике "Даша Букина" якобы признается в хранении кокаина, после того, как сотрудники ГИБДД остановили ее авто для проверки документов.

В СМИ писали, что за рулем актриса выглядела взволнованной и "вела себя подозрительно". В записи слышно, как Бочкарева говорит: "Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства".

Позднее Наталья Бочкарева записала видеообращение, где назвала ролик фейком.

"Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять", – говорит Наталья в insta-сторис.

Бочкарева записала видеообращение | Фото: instagram.com/stories/natalia_bochkareva_official/

Новость о "кокаине в трусах" актриса называет чьей-то попыткой "заработать и сделать скандал", и призывает фанатов "не верить интернету". Впрочем, многие из звезд и близких знаменитости поддерживают Наташу. "Ложь", "Я все равно не верю", "Это не правдивая информация", – пишут пользователи сети.

В сети защищают Наталью Бочкареву | Фото: instagram.com/stories/natalia_bochkareva_official/

Есть и те, кто обвиняет артистку, но такие комментарии Бочкарева сразу же удаляет, а фолловерам пишет: "Я не терплю ненормативную лексику. Все комментарии с матом будут удаляться".

Виновата или нет, но в отношении Натальи Бочкаревой возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

"В МВД прокомментировали задержание Натальи Бочкаревой. И да — вещества у нее при себе были. По словам полисменов, они задержали Наталью на улице Стромынка: актриса сильно нервничала, от освидетельствования отказалась, а при себе у нее нашли пакетик с магическим белым веществом. Кокаинум изъяли, уголовку возбудили, в качестве меры пресечения избрали подписку о невыезде", – сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее мы писали, что на участницу Spice Girls Мелани Браун подали в суд. Экс-стилист звезды требует вернуть ему долг в 200 тысяч долларов и компенсировать моральный ущерб.

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