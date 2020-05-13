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Убытки мужа-миллионера и клип, который едва не стоил жизни: откровения Камалии

Певица рассказала, как карантин влияет на бизнес супруга

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 08:04

Клип, который едва не стоил человеческих жизней, и убытки супруга-миллионера – украинская певица Камалия, которую недавно ограбили в киевском торговом центре, удивила признаниями в прямом эфире в Instagram программы "Зірковий шлях".

Недавно украинская исполнительница презентовала новый клип на песню Besame Mucho, и оказывается, он мог стать фатальным. Во время съемок подвешенная лодка, которая была элементом декораций, рухнула и едва не травмировала людей.

"Была в декорации подвешена лодка настоящая, и здесь обрывается один трос, эта лодка летит вниз. Просто повезло, что мы как-то так стояли, она пролетела мимо нас, буквально в миллиметрах", – рассказала Камалия в прямом эфире "Зіркового шляху".

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К тому же артистка честно рассказала, как карантин влияет сейчас на бизнес ее мужа – миллионера Мохаммада Захура: "Те, кто остались работать в онлайн-режиме, они получают зарплату. Я знаю, что им немного, конечно, уменьшили, многих отправили просто за свой счет. То, что там чуть-чуть накопили, вот как-то пытаемся".

Также узнайте, как семья Камалии проводит время на карантине в своем роскошном особняке.

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