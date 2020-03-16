Участница "Голосу країни 10", которая попала в "Миротворец", покинула шоу

Василиса Старшова отказалась от вокальных боев

15 марта состоялся финальный этап вокальных боев шоу "Голос країни 10". Но до вокального батла не дошла одна из участниц команды Dan Balan. Дело в том, что экс-солистка группы "Ленинград" Василиса Старшова из-за поездки в Крым в 2016 году попала в базу "Миротворец".

Девушка даже публично обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив у него помощи. Но участие так и не смогла продолжить. Василиса отметила, что обвинения предъявлены ей на основании ее участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году. Она попросила президента помочь ей разрешить ситуацию и впустить в Украину, но девушке пришлось отказаться от участия.

Из-за такого развития событий одна из участниц команды Dan Balan осталась без соперника, поэтому было принято решение сформировать трио.

Смотрите выступление Василисы Старшовой в первом эфире шоу "Голос країни 10":

Все подробности второго этапа вокальных боев на шоу "Голос країни-10" узнайте в нашем материале.

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