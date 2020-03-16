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Участница "Голосу країни 10", которая попала в "Миротворец", покинула шоу

Василиса Старшова отказалась от вокальных боев

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:09

15 марта состоялся финальный этап вокальных боев шоу "Голос країни 10". Но до вокального батла не дошла одна из участниц команды Dan Balan. Дело в том, что экс-солистка группы "Ленинград" Василиса Старшова из-за поездки в Крым в 2016 году попала в базу "Миротворец".

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Девушка даже публично обращалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, попросив у него помощи. Но участие так и не смогла продолжить. Василиса отметила, что обвинения предъявлены ей на основании ее участия в музыкальном фестивале "Золотая Балка" в составе группы "Ленинград" в Крыму в 2016 году. Она попросила президента помочь ей разрешить ситуацию и впустить в Украину, но девушке пришлось отказаться от участия.

Из-за такого развития событий одна из участниц команды Dan Balan осталась без соперника, поэтому было принято решение сформировать трио.

Смотрите выступление Василисы Старшовой в первом эфире шоу "Голос країни 10":

Все подробности второго этапа вокальных боев на шоу "Голос країни-10" узнайте в нашем материале.

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