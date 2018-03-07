Участница "Голосу країни-8" Зианджа призналась, с кем проведет 8 марта

Накануне праздника весны экс-Борис Апрель Зианджа, которая вызвала настоящий фурор на "слепых прослушиваниях" проекта "Голос країни-8", поделилась своими планами на 8 Марта: "Я хотела провести выходной в студии звукозаписи, в которой работаю над своим дебютным синглом. Но вынуждена изменить планы в связи с приглашением на свидание от красивого мужчины, который ждал встречи со мной восемь месяцев. Вообще, праздничное настроение должно быть как можно чаще и без повода", – сказала подопечная Потапа.

Сейчас девушка-трансгендер активно готовится к следующему этапу проекта "вокальные бои", по правилам которого звездные тренеры сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Выйти победителем из "вокального боя" и продолжить участие в "Голосі країни" сможет только один участник, другого вокалиста наставники смогут "украсть".

Напомним, что на "слепых прослушиваниях" Зианджа своим исполнением песни "Smashed into you" популярной американской певицы Бейонсе развернула все четыре тренерские кресла, но звездным наставником выбрала Потапа.

В интервью сайту "Сегодня" Зианджа рассказала о своем участии в проекте и как изменился ее голос после смены пола.