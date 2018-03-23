Участница "Голосу країни" Анна Тринчер: "Я хочу прийти к победе вместе с Джамалой"

Победителем с "баттла" выйдет только один артист

Анна Тринчер и София Киструга. Фото: пресс-служба

В это воскресенье зрители увидят второй выпуск "вокальных боев" проекта "Голос країни-8", в рамках которого тренеры Сергей Бабкин, Джамала, Потап и Тина Кароль сформируют из своих участников дуэты для выступления на сцене. Победителем с "баттла" выйдет только один артист, другого вокалиста наставники смогут "украсть".

Так, уже через несколько дней в "вокальном бою" сойдутся актриса сериала "Школа" Анна Тринчер и участница популярной львовской группы "Mirami" София Киструга. На сцене будет царить настоящая женская конкуренция, ведь каждая из девушек готова ради победы не все: "Я хочу, чтобы зрители различали: есть актриса, которая играет Нату в сериале "Школа", а есть певица Анна Тринчер – сольная исполнительница в "Голосі країни". Признаюсь, я хочу привести Джамалу к победе, поэтому буду бороться до последнего", – сказала актриса.

Еще одним участниками "баттла" станут подопечные Джамалы суперзвезда Западной Украины Ирина Федишин и 19-летняя Виктория Шостак из Одессы, которые на главной вокальной сцене страны исполнят лирическую песню "Ти забув про мене" популярной украинской группы "Vivienne Mort".

В свою очередь, бороться за место в команде Потапа будут артист "Голосу.Діти-2" Никита Трондин и вокалистка группы "KAMON!!!" Алиса Космос. Свое выступление Никита посвятит маме. Тем временем, Андрей Рыбарчук из Черновцов и Иван Воронов из Запорожья сойдутся в настоящем мужском "баттле".

Интересно, что в рамках девятого выпуска "Голосу країни" звездные тренеры поделились, какой музыкой восхищались в 90-х: "Я слушала то, что и мои родители: американского джазового музыканта Джорджа Дюка, соул-исполнителя Стиви Уандера, а также Рахманинова", – сказала Джамала. Тем временем, Потап и Сергей Бабкин признались, что фанатели от группы "Браво".