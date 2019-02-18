Участница российского "Голоса" насмерть сбила человека

Девушка скрылась с места ДТП

Юлия Райнер Фото: instagram.com/julia.rainer_

Недавно прошел пятый эфир шоу "Голос країни", где два тренера уже почти собрали свои команды. Многие участники после шоу начинают сольную карьеру и становятся известными артистами. В России есть аналог шоу, который имеет похожее название – "Голос". Именно с его участницей, которая недавно начала сольную карьеру, на днях случился трагический инцидент. В Москве произошло смертельное ДТП с участием Юлии Райнер, "выпускницы" российского шоу "Голос" . По словам очевидцев, певица сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве, передает StarHit.

Юлия Райнер Фото: instagram.com/julia.rainer_

Жертвой оказался 37-летний таксист, который по причине поломки машины вышел из своего авто на проезжую часть, чтобы устранить неполадку. Именно на проезжей части мужчину сбила иномарка, за рулем которой находилась Райнер. От полученных травм водитель скончался на месте. Судя по всему, Райнер решила не оказывать пострадавшему никакую помощь и скрылась с места ДТП, но вскоре была задержана полицией. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, Дмитрий Билан стал участником серьезного ДТП в Москве.

Ранее известный украинский музыкант попал в ДТП под Киевом.

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