Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Участница российского "Голоса" насмерть сбила человека

Девушка скрылась с места ДТП

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Юлия Райнер Фото: instagram.com/julia.rainer_
Юлия Райнер
Фото: instagram.com/julia.rainer_

Недавно прошел пятый эфир шоу "Голос країни", где два тренера уже почти собрали свои команды. Многие участники после шоу начинают сольную карьеру и становятся известными артистами. В России есть аналог шоу, который имеет похожее название – "Голос". Именно с его участницей, которая недавно начала сольную карьеру, на днях случился трагический инцидент. В Москве произошло смертельное ДТП с участием Юлии Райнер, "выпускницы" российского шоу "Голос" . По словам очевидцев, певица сбила человека на Ленинградском шоссе в Москве, передает StarHit.

Юлия Райнер Фото: instagram.com/julia.rainer_

Жертвой оказался 37-летний таксист, который по причине поломки машины вышел из своего авто на проезжую часть, чтобы устранить неполадку.  Именно на проезжей части мужчину сбила иномарка, за рулем которой находилась Райнер. От полученных травм водитель скончался на месте. Судя по всему, Райнер решила не оказывать пострадавшему никакую помощь и скрылась с места ДТП, но вскоре была задержана полицией. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, Дмитрий Билан стал участником серьезного ДТП в Москве.

Ранее известный украинский музыкант попал в ДТП под Киевом. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Под Киевом микроавтобус насмерть сбил парня и скрылся с места ДТП Масштабное ДТП в Китае: столкнулись 23 автомобиля, есть пятеро погибших ДТП с автобусом в Израиле: два человека погибли, десятки раненых
ДТП шоу голос певица
Реклама

Новости партнеров

5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
5 продуктов, которые помогут быстро вывести алкоголь из организма
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
"Я гей": Виторган сделал неожиданное признание
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Fun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Сегодня, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Сегодня, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

Вчера, 13:27Шоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

Вчера, 10:36Техно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

Вчера, 10:28Психология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

Вчера, 09:14Шоу-бизнес

Второй полуфинал Нацотбора на "Евровидение 2019": кто прошел в финал

Вчера, 09:13Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение 2019": все подробности второго полуфинала

Вчера, 08:45Техно

Темная тема MIUI 10: как включить

Вчера, 08:00Стиль

Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

15 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно успокоиться, а Ракам набраться терпения

15 февраляFun

Сретение Господне: что нельзя делать в этот день

15 февраляFood

Рецепт вкусного домашнего медовика со сметанным кремом

Новости партнеров

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак
Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни
Популярный советский певец и актер ушел на 69 году жизни
Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)
Брэд Питт снова станет отцом — СМИ (фото)
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
Як вберегтися від раку: поради луцького лікаря
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Ось це поворот: Windows 10 померла
Ось це поворот: Windows 10 померла
Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок
Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"