Участница супершоу "Дивовижні люди" обучает японскому языку за 45 минут

Катерина Семенова обладает уникальной памятью

Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

В эфире канала "Украина" состоялась премьера новейшего супершоу "Дивовижні люди", участники которого удивляют своими способностями. Одной из участниц проекта стала девушка с уникальной памятью.

Ориенталистка Катерина Семенова может всего за 45 минут обучить любого человека читать и писать по-японски.

"Увлечение Востоком началось в глубоком детстве: меня невероятно завораживала природа, женщины в кимоно, магия написания японских символов. Свой первый иероглиф я училась писать на протяжении 30 дней. Все мне говорили – нереально! А у меня еще и ужасная память… И мне стало интересно: правда ли, что так сложно изучить язык?", – поделилась участница проекта.

Участница супершоу "Дивовижні люди" Катерина Семенова Фото: Канал "Украина"

В итоге Катерина не только сама научилась писать сложные иероглифы, но и стала преподавать японскую каллиграфию для других.

В супершоу "Дивовижні люди" Катерине предстояло восстановить размещение японских, китайских и корейских иероглифов на дощечке в правильном порядке. Насколько удалось справиться девушке-ориенталистке с поставленной задачей, смотрите 23 марта в 21:00 в эфире канала "Украина" и убедитесь, что у человеческих возможностей нет границ.

Как сообщалось ранее, масштабное шоу "Дивовижні люди" – это украинская адаптация популярного немецкого формата The Brain, которое успешно выходит в США, Франции, Китае, Италии, Бразилии, Португалии и других странах мира. В новом проекте телеканала "Украина" борются за победу будут люди с выдающимися умственными способностями, которые запоминают огромные объемы информации, очень быстро считают, имеют стереоскопическое зрение, впечатляющую тактильную, двигательную, мышечную или музыкальную память.

Ведущим супершоу стал Александр Скичко. Звездными экспертами проекта стали популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. В шоу "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу.

Супер-шоу выходит в эфире канала "Украина" по субботам в 21:00.

Ранее мы писали, что 12-летний финалист шоу "Дивовижні люди" способен определить название оперы без звука.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram