Участница "Танців з зірками-2019" ждет ребенка

Илона Гвоздева несколько месяцев скрывала беременность

Участница "Танців з зірками 2019" Илона Гвоздева, с которой танцевал Владимир Остапчук, беременна. Танцовщица несколько месяцев скрывала свое положение, и наконец решила публично сообщить, что ждет второго ребенка.

Напомним, что ранее Илона Гвоздева стала на сторону бывшей жены Владимира Остапчука, после того, как стало известно о разводе шоумена с Еленой Войченко.

В воскресенье, 31 мая, Илона Гвоздева опубликовала в Instagram фото, на котором продемонстрировала округлившийся живот. Очевидно, она родит в ближайшее время.

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"Дорогие мои подписчики наконец-то я решила поделиться с вами своей главной новостью 2020 года – я жду малыша. Чувствую себя замечательно, как видите, карантин оказался для меня очень плодотворным и результативным", – написала партнерша Остапчука по "Танцам".

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Она добавила, что продолжает тренироваться и танцевать, а вскоре планирует рассказывать подробно обо всем в своем блоге.

Отметим, что Илона Гвоздева и ее супруг воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. О том, как совмещать материнство с работой она рассказала в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle.

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