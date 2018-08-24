Участница "ВИА Гры" Анастасия Кожевникова вышла замуж: кто избранник

Певица впервые показала мужа

Анастасия Кожевникова вышла замуж. Фото: Instagram/erikaherceg

Солистка популярной группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова сегодня, 24 августа, сыграла пышную свадьбу в одном из загородных комплексов Киева, на которой присутствовали ее коллеги – Эрика Герцег и экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова. Именно девушки первыми показали счастливое событие в жизни Насти, разместив в Instagram-сторис первые фото и видео торжества. Позже об этом также появилось сообщение на официальной странице "Светской жизни" с Катериной Осадчей в Instagram.

Анастасия Кожевникова вышла замуж Фото: Instagram/svitsketv Анастасия Кожевникова вышла замуж Фото: Instagram/misharomanova Анастасия Кожевникова вышла замуж Фото: Instagram/misharomanova Анастасия Кожевникова вышла замуж Фото: Instagram/misharomanova Анастасия Кожевникова вышла замуж Фото: Instagram/erikaherceg Катя Осадчая и Эрика Герцег Фото: Instagram/svitsketv 1/6

Мужем Анастасии стал молодой человек по имени Кирилл, о нем, в принципе, мало что известно. Долгое время Кожевникова умалчивала о том, что была в отношениях. Лишь в марте этого года стало известно, что певица помолвлена.

Для свадьбы Настя выбрала классическое белое кружевное платье с фатой, которое подчеркнуло точеную фигуру певицы. Длинный шлейф и оголенные плечи придали образу женственности и нежности. Жених, в свою очередь, выбрал для торжества синий пиджак и белые брюки.

Известно, что на свадьбе знаменитости побывала и телеведущая Катя Осадчая. Ведущим церемонии стал Григорий Решетник.

Катя Осадчая и Григорий Решетник Фото: instagram/svitsketv

Напомним, в начале весны Миша Романова заявила, что покидает группу "ВИА Гра".