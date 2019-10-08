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Участницы Open Kids рассказали, как выбирают новую девушку в группу

Артистки признались, что думают о претендентках на роль новой участницы Open Kids

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Open Kids
Open Kids
Фото: пресс-служба

Этим летом популярная группа Open Kids оказалась без пятой участницы. Коллектив покинула Аня Музафарова, в связи с чем группа запустила масштабное кастинг-шоу "Хочу в OPEN KIDS", которое поможет им найти новую участницу.

5 октября на YouTube-канале группы Open Kids вышла новая серия реалити-шоу, в которой появился звездный эксперт, и им стал украинский музыкант, актёр, автор и исполнитель собственных песен Сергей Бабкин. Артист озвучит конкурсанткам и их наставницам новое творческое задание. Первым звездным экспертом оказался украинский певец и музыкант Иван Дорн, чье творческое задание было не из легких – в результате шоу покинули четыре конкурсантки.

Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
Open Kids проводят кастинг для поиска новой участницы
Фото: пресс-служба
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Мы же пообщались с основным составом группы и узнали много интересных подробностей о реалити-шоу, а также мысли каждой участницы о происходящих изменениях в их коллективе.

Каково вам быть в роли тех, кто определяет судьбу других девочек? Ведь из топ-8 в реалити-шоу осталось всего 4 конкурсантки, а по факту в группу пройдет только одна.

Лера Дидковская: Не могу сказать, что мы вершим судьбу каждой. Но одной из них точно. Сложно и одновременно просто. С одной стороны, все девочки разные и талантливые, а с другой, мы же с девочками понимаем, кто нам нужен в команде. Поэтому проверяем творческими заданиями девочек.

Аня Бобровская: Для меня все это очень волнительно. Для нас очень важно, чтобы девочка и правда подходила нам и нашему проекту. Поэтому каждое решение важное, и мы стараемся учитывать все пункты и выбрать самую лучшую.

Юля Гамалий: Это действительно очень важная роль. Нужно к этому серьёзно отнестись, и это мы прекрасно понимаем. И в результате выбрать девчонку к нам в группу.

Ангелина Романовская: А как по мне, это не тяжело, мы в принципе понимаем по набору качеств, умениям и характеристикам, кого бы хотели видеть у нас в группе, поэтому подходили к этому очень серьезно.

Open Kids запустили реалити-шоу
Open Kids запустили реалити-шоу
Фото: пресс-служба

Готовы принимать в коллектив новенькую? В группе смена участницы будет уже в третий раз. Каково отношение к новым девушкам, долго ли происходят притирки в коллективе?

Лера Дидковская: Раньше мы были детьми, и, конечно, это психологически, морально сказывалось на нас и было безумно тяжело. Отпустить прошлую участницу, найти язык с новой, мы много лет вместе и знаем друг друга идеально, а тут новый характер. В этот раз мы начали уже привыкать во время шоу к предстоящим изменениям, тем более мы знаем, что участницы действительно искренне хотят получить это место и достойно борются с друг с другом. Сейчас мы взрослые и осознанно спокойно всё воспринимаем. Конечно, мы готовы помогать и направлять новенькую, ведь ей много чего предстоит узнать и опыта она сможет набираться быстрее от нас.

Аня Бобровская: Я думаю, очень многое зависит от самого нового участника. Мы будем с девочками стараться подарить новой девочке свою любовь и поддержку, чтобы она чувствовала себя комфортно на 100%. И ждём от неё такой же отдачи!

Ангелина Романовская: Да, это будет новое дыхание в группе. К сожалению, мне лично тяжело привыкать к новой участнице будет, мне нужно время.

50 девушек боролись за место в Open Kids
50 девушек боролись за место в Open Kids
Фото: пресс-служба

В самой первой серии вы немного рассказали о своих переживаниях по поводу ухода Ани Музафаровой. На данный момент все-таки понимаете и принимаете ее решение или же настроены категорично в ее адрес?

Аня Бобровская: Я просто не думаю об этом. Это не решение и не жизнь, и я не думаю, что мне нужно забивать этим голову. Для меня и нашей группы сейчас есть уже вещи намного важнее. Мы стараемся концентрироваться на нашем реалити и выборе новой участнице.

Ангелина Романовская: Я считаю, что значит так должно было случиться. По сути, если бы не уход Ани, мы бы не сняли такое классное реалити-шоу.

В реалити шоу "Хочу в Open Kids" приняли участие звездные эксперты, и первым из них стал Иван Дорн. Его задание было действительно тяжелым: написать песню и подготовить выступление. Что было наиболее сложным в данном задании и заслуженно ли после него шоу покинули 4 конкурсантки?

Лера Дидковская: Сложнее всего было за короткое время придумать идею, текст, мелодию, образы и разобрать по вокалу. Короче, всё было сложно и волнительно. Молодцы те, кто справился!

Так как мы не принимали участие уже в финальном решении, кто проходит в топ-4, лучше этот вопрос задать членам нашей команды, которые выбирали. Но могу сказать, что судили они по выступлению и некоторые девочки были сильные в жизни и на репетициях, а на сцене не смогли показать себя, к сожалению.

Нужно вовремя собираться и включаться перед таким важным событием. Конечно, все было справедливо, и хочется верить, что девочки это тоже прекрасно понимают.

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Аня Бобровская: Было сложно абсолютно все. Мы ещё толком не успели все познакомиться, и нам уже надо было работать в команде. Написать песню, сделать постановку и все продумать за один день – очень сложно. Но также было очень интересно: узнать участниц лучше, а также поработать в роли наставницы.

Юля Гамалий: Это было очень сложно! За несколько часов придумать песню и хорошо выступить. Все конкурсантки молодцы! И те, кто прошел дальше, считаю, правильный выбор жюри.

Ангелина Романовская: Мы тоже принимали участие в этом задании и пытались помочь девчонкам на все 100%. Хотели поделиться всем своим опытом. Да, заслуженно произошёл выбор, я того же мнения. Но сейчас такой бум, вся аудитория после просмотра третьей серии оставляла только один комментарий: "Верните Надю", а эта девочка была у меня в команде.

Кастинг в группу Open Kids
Кастинг в группу Open Kids
Фото: пресс-служба

В реалити-шоу уже озвучен следующий звездный эксперт, и это Сергей Бабкин. Как думаете, задание от Сергея будет более легким или таким же сложным, как и от Ивана Дорна? И при его выполнении, судя по предыдущему заданию, вы как наставники что-то улучшите при подготовке? Чтобы еще больше помочь и раскрыть своих подопечных?

Лера Дидковская: Мне кажется, задание точно будет веселее и будет еще интереснее. Мы старались помогать своей подопечной, так как в предстоящем задании у меня был опыт в этой сфере работы, и очень радует, что моя подопечная с удовольствием готова прислушиваться ко мне. Доверие и понимание – всегда ценно.

Аня Бобровская: Могу сказать, что задание будет совершенно другим. Мы будем стараться открыть девочек абсолютно с разных сторон и проверить все их навыки. Так как конкурсы все будут разные, то и подходы к ним тоже будут отличаться. Но, думаю, будет немного легче, так как девочек мы уже лучше знаем.

Ангелина Романовская: Как по мне, в этом задании ещё все сложнее, там принимаем участие и мы активно. Это двойная задача, себя подготовить и подопечную.

Участницы кастинга продемонстрировали хореографическую подготовку
Участницы кастинга продемонстрировали хореографическую подготовку
Фото: пресс-служба

Есть ли у вас уже предположение, кто может претендовать на победу? И какие качества в каждой из топ-4 вам импонируют?

Лера Дидковская: Сложно понять. Они все достойны. Участницы понимают, что мы с девочками почти семь лет в группе и знаем друг друга почти десять лет. Это очень долго, а тем более, если мы 24/7 друг с другом, нужно будет влиться идеально в группу.

Аня Бобровская: Честно, на данном этапе сложно определить. У каждого есть свои плюсы и минусы, нас ждёт еще достаточно конкурсов, чтобы все проверить. Мне нравится, что большинство девочек, несмотря на конкуренцию, хорошо ладят и дружат. Думаю, это очень важно для нас, так как мы ищем не только коллегу, но и хорошего друга.

Ангелина Романовская: Лиза – необычная, Ангелина – лучезарная, Лиза Костякина – добрая, Вероника – целеустремлённая.

Что каждая из конкурсанток может привнести в коллектив? Чем дополнит группу?

Лера Дидковская: Каждая из них отличается от нас с девчонками, это новая личность, новая энергия! Привнести иное дыхание и наполнить группу своим талантом. Хочется, чтобы с нами была та, кто без проблем зайдёт в нашу суперчетверку и станет пятым неотъемлемым элементом.

Open Kids
Open Kids
Фото: instagram.com/open_kids

Аня Бобровская: Каждая участница – очень индивидуальна, со своим характером и изюминкой. Вероника – более дерзкая, Надя же со своим оригинальным стилем, Лиза – скромная, но очень творческая, Ангелина – очень позитивная и энергичная. Все они разные, но каждая может сделать нашу группу лучше и добавить что-то своё.

Ангелина Романовская: Да, каждая сможет придать нам свою изюминку, но кто это будет – уже совсем скоро будет ясно. Еще осталось четыре серии реалити.

Что увидит зритель в четвёртой серии реалити?

Аня Бобровская: Четвёртая серия – очень интересная, так как девочек стало намного меньше и мы сможем узнать их лучше. Разглядеть каждую как личность и артистку. А также увидеть нас, группу Open Kids, так как мы также принимаем участие в новых конкурсах и проверяем свои способности тоже.

Ангелина Романовская: Будем принимать участие в задании и мы. Посмотрите, справимся ли с этим заданием или будет полный провал.

Ранее мы также писали, что участницы Open Kids рассказали о конфликтах в группе.

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