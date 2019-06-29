Участницы Open Kids рассказали о профессии мечты

Участницы популярной группы признались, в какой сфере они хотели бы себя реализовать

Open Kids Фото: instagram.com/open_kids

Open Kids совсем недавно объявили кастинг на участие в группе. А пока фанаты коллектива ждут начала реалити-проекта, который определит победителей отбора, девочки откровенно рассказали, чем они планируют заниматься по достижению 20 лет.

Смотрите подробнее о кастинге в группу Open Kids:

По словам участниц Open Kids, творчество для них всегда остается на первом месте, но реализовать себя в другой сфере – не менее важно.

- Лера Дидковская: "Другую профессию получить на всякий случай нужно, я считаю. По сути, я этим занимаюсь сейчас. Но и так как 20 лет мне уже в следующем году, то могу уверено сказать, что музыкой хочу продолжать заниматься".

"Это моя душа, музыка течёт в моей крови. Это неотъемлемая часть моей жизни. С самого детства я в проекте, поэтому и образование мое связано тоже с музыкой", – поделилась Ангелина Романовская.

Участницы группы Open Kids Фото: пресс-служба

- Анна Бобровская: "А я вот ещё точно не знаю. Я поступила на программиста, поэтому также получаю и другие знания, помимо музыки. Думаю, что я останусь в творчестве, ведь я очень это люблю. Но в каком точно направлении это будет – посмотрим в будущем".

"Мне прям все нравится, чем я занимаюсь, так что планирую заниматься именно музыкой. Но мы все продолжали и продолжаем учиться, получать образование. Это все параллельно", – говорит Юля Гамалий.

- Аня Музафарова: "Как продюсер, так и родители нам всегда давали ориентир на образование. Так что графики всегда подстроены были, насколько это было возможно, под экзамены. А вот музыка нас всех покорила, и лично мне видится это моей дорогой".

Напомним, что ранее Open Kids рассказали о конфликтах и ссорах в группе.

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