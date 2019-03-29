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Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил и устроили скандал

Девушки узнали, что Холостяк нарушил правила ради одной участницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:12
"Холостяк 9": в четвертом выпуске произошел грандиозный скандал
"Холостяк 9": в четвертом выпуске произошел грандиозный скандал
Фото: instagram.com/holostyakstb

В четвертом выпуске шоу "Холостяк 9" произошли не только приятные ситуации. Так, пока главный герой наслаждался романтическим свиданием с Софией на Кипре, участницы реалити узнали, что у одной из них есть телефон. Подозрения вызвали две девушки.

Все заподозрили Элизабет и Ольгу, однако сразу поняли, что именно у последней есть телефон. Участницы ошибочно решили, что Ольга общается с другим мужчиной. Девушка закрылась в ванной, истерически расплакалась и эмоционально попросила других участниц оставить ее в покое. Все участницы были возмущены, но ситуацию усугубило еще одно событие.

Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил
Участницы шоу "Холостяк 9" узнали о нарушении правил
Фото: instagram.com/holostyakstb

В дом к девушкам пришел ведущий шоу Григорий Решетник, который сообщил, что Холостяк передал розу одной из участниц до основной церемонии. По словам ведущего, это девушка, с которой у Никиты сложились особенные отношения. Символичный цветок получила Ольга, в то время как остальные девушки были в недоумении.

На данный момент это самый серьезный скандал девятого сезона шоу "Холостяк". 

Отметим, еще в первом выпуске Ольга заявила, что хочет особенных отношений с Никитой. В ответ Холостяк подарил Ольге телефон, чтобы они всегда могли быть на связи. Об этом и других подробностях первого выпуска шоу "Холостяк 9" читайте в нашей статье.

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