Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз

У музыканта родилась дочь

"Антитела" Фото: facebook.com/antytilaofficial

Участник группы "Антитела" Сергей Вусык стал отцом в третий раз. У музыканта родилась дочь. Отметим, до появления малышки Сергей воспитывал двоих сыновей.

О пополнении в семье Сергей Вусык сообщил на своей странице в Facebook: "HELLO! Новая жизнь в семье Вусык. Два сыночка и наконец лапочка дочка!". Артист также поделился фото, на котором видна ножка новорожденной дочери.

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Участник группы "Антитела" Сергей Вусык стал отцом в третий раз Фото: facebook.com/serhey.vusyk

В комментариях подписчики, среди которых Евгений Терехов, Наталка Карпа и Соломия Витвицкая, поздравили Сергея Вусыка с рождением дочери.

Ранее мы писали, что Влад Топалов показал трогательное семейное фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном.

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