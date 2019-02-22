Участник группы "Антитела" стал отцом в третий раз
У музыканта родилась дочь
Участник группы "Антитела" Сергей Вусык стал отцом в третий раз. У музыканта родилась дочь. Отметим, до появления малышки Сергей воспитывал двоих сыновей.
О пополнении в семье Сергей Вусык сообщил на своей странице в Facebook: "HELLO! Новая жизнь в семье Вусык. Два сыночка и наконец лапочка дочка!". Артист также поделился фото, на котором видна ножка новорожденной дочери.
В комментариях подписчики, среди которых Евгений Терехов, Наталка Карпа и Соломия Витвицкая, поздравили Сергея Вусыка с рождением дочери.
Ранее мы писали, что Влад Топалов показал трогательное семейное фото с Региной Тодоренко и маленьким сыном.
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