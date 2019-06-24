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Участник группы "Океан Ельзи" женился: первые фото

Женился гитарист Владимир Опсеница

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22
Святослав Вакарчук и Владимир Опсеница с избранницами
Святослав Вакарчук и Владимир Опсеница с избранницами
Фото: instagram/okeanelzy_official

Известный музыкант родом из Сербии, 39-летний Владимир Опсеница, женился на своей возлюбленной. Отметим, артист является гитаристом одной из самых популярных групп в Украине – "Океан Ельзи". 

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Мероприятие посетил и фронтмен коллектива Святослав Вакарчук в компании своей избранницы Ляли Фонаревой. Судя по посту музыканта, свадьба Владимира Опсеницы состоялась в Грузии, его новоиспеченную супругу зовут Светлана, а Святослав Вакарчук выступил в роли свидетеля. Артист признался, что гордится этой ролью.

"Ну що, Влада всьо:) Гордий бути першим дружбою!", – написал фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Участник группы "Океан Ельзи" женился
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Участник группы "Океан Ельзи" женился
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Участник группы "Океан Ельзи" женился
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
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Напомним, что недавно Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии под названием "Голос". Сегодня.Lifestyle рассказали, кто из знаменитостей заявил о политических амбициях в текущем году, и этот список стремительно пополняется.

Ранее мы также писали, что в эти выходные состоялась еще одна свадьба. Певица Алина Гросу вышла замуж, и уже появились фото с торжества.

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