Участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез

7-летний Леня Соловей владеет феноменальной зрительной памятью

Маша Ефросинина Фото: пресс-служба канала "Украина"

Маленький герой новейшего супер-шоу "Дивовижні люди", которое выходит на канале "Украина" по субботам в 21:00, растрогал эксперта проекта Машу Ефросинину настолько, что она не смогла сдержать слез.

7-летний Леня Соловей владеет феноменальной зрительной памятью. Уже в три года он знал порядок планет в Cолнечной системе и семь чудес света, а в пять – выучил таблицу умножения.

В супер-шоу "Дивовижні люди" Лене необходимо было продемонстрировать свою уникальную память. По правилам испытания, участнику в течение 3 минут нужно было запомнить расположение 58 зеленых и красных ступенек подвесного моста. После этого, называя номера зеленых ступенек, Леониду необходимо было провести по мосту свою маму. Если бы мальчик допустил ошибку, испытание для него было бы окончено, а красная дощечка, на которую наступила бы мама, проломилась.

Шоу "Дивовижні люди" Фото: пресс-служба канала "Украина"

Испытание маленького героя было настолько эмоциональным, что Маша Ефросинина не смогла сдержать слез.

"Я не знала, что чувствовала мама в этот момент. Но Лёня вел маму, сохраняя спокойствие и хладнокровие. Лично для меня это испытание было в разы эмоциональнее, чем любой напряженный фильм", – поделилась Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина Фото: пресс-служба канала "Украина"

Леня блестяще справился с заданием и получил высокие балы от экспертов проекта. По словам маленького мнемоника, чтобы развить память, ее обязательно нужно постоянно тренировать.

В шоу "Дивовижні люди" эксперты комментируют уникальность, практичность и сложность обучения навыку героя, а также помогают зрителям выбрать самого удивительного участника шоу. Супер-шоу "Дивовижні люди" выходит в эфир канала "Украина" по субботам в 21:00.

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