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Известный украинский ведущий попал в ДТП в Одессе

Сегодня, 14:00

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем на мотоцикле врезался в автомобиль

Украинский ресторатор, телеведущий, актер и участник шоу "Танці з зірками" Даниэль Салем, который также стал участником вокального шоу "Голос країни-10", попал в ДТП в Одессе. На собственном мотоцикле он врезался в автомобиль, сообщают местные СМИ.

В результате аварии, произошедшей в понедельник, 11 августа, никто не пострадал, однако был поврежден бампер автомобиля Chevrolet, в который въехал Даниэль Салем.

Ведущий Даниэль Салем
Ведущий Даниэль Салем
Фото: instagram.com/goloskrainy_official

"Дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении улиц Ришельевская и Успенская. По словам телеведущего, он двигался на мотоцикле Harley Davidson с легковым автомобилем Chevrolet. На перекрестке водитель автомобиля резко затормозил, а Даниэль Салем не успел отреагировать и врезался. В результате аварии никто не пострадал. Harley Davidson тоже цел, а вот легковой автомобиль получил повреждения бампера", – сообщается на городском сайте 048.ua.

Даниэль Салем и его мотоцикл
Даниэль Салем и его мотоцикл
Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Ранее Даниэль Салем рассказывал, что любовь к мотоциклам у него с детства. После просмотра фильма "Харли Дэвидсон и Ковбой Мальборо" он решил, что обязательно научится ездить на "железном коне".

"Мой первый мотоцикл появился, когда мне было 16 лет, а потом я на нем сильно разбился. И только в 2012 я решился снова ощутить эту скорость и купил свой первый Harley. На нем я объездил всю Украину, Италию, Чехию, Польшу и другие страны", – рассказывал Салем в Instagram-аккаунте, где часто публикует видео со своих путешествий на байке.

Подробности ДТП с участием певицы Ирины Федишин смотрите в ролике:

Недавно Потап рассказал о жуткой аварии, в которую попала Настя Каменских.

Также сообщалось, что российский актер Михаил Ефремов предлагал взятку инспектору ГИБДД сразу после аварии.

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