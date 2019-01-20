Участник "Танцев со звездами" тайно женился

Влюбленные просто расписались и не играли пышную свадьбу

Женя Кот женился Фото: Instagram

Украинский хореограф Женя Кот, который в шоу "Танцы со звездами" выступал в паре с певицей Мишель Андраде и даже заболел во время проекта, тайно женился на своей возлюбленной Наталье.

Влюбленные просто официально оформили отношения и показали обручальные кольца на фоне красивого букета. Снимок Женя опубликовал на своей странице в Instagram.

Женя Кот тайно женился Фото: instagram.com/kot_jenya

Стоит отметить, что новоиспеченная жена Жени Наталья Татаринцева - семикратная чемпионка Украины по художественной гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по танцам на пилоне. Вместе они уже три с половиной года.

Напомним, пара Мишель Андраде и Жен Кот в танцевальном шоу "Танцы со звездами" покинули паркет в 12 эфире. Пять пар исполняли по два танца, один из которых – под живые выступления одних из самых популярных звезд украинского шоу-бизнеса. На своей странице в Instagram Мишель разместила короткое видео, в котором показала свою гримерку после выступления