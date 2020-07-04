Участника группы Maroon 5 арестовали по обвинению в домашнем насилии
Музыканту грозит до 6-ти лет тюремного заключения
Басиста известной американской группы Maroon 5, в чьем клипе снялись Галь Гадот, Дженнифер Лопес и Рита Ора, арестовали полицейские по обвинению в домашнем насилии. Микки Мэдден был задержан в субботу, 27 июня, в Лос-Анджелесе. Ему приписывается статья уголовного кодекса "умышленное нанесение травм супругу или сожителю", сообщает Daily Mail со ссылкой на Департамент полиции Лос-Анджелеса.
41-летний Мэдден не женат, однако находится в гражданском браке. Личность его возлюбленной и предполагаемой жертвы не разглашается.
Вскоре после ареста музыкант был освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 50 000 долларов. Если Микки Мэддена признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере 6000 долларов.
"Мы глубоко опечалены этой неутешительной новостью. Как только мы узнаем подробности, серьезно рассмотрим это дело", – прокомментировали инцидент в группе Maroon 5.
СМИ пишут, что Мэдден имел проблемы с законом и раньше. В 2016 году его арестовали за хранение и распространение наркотиков в одном из баров Нью-Йорка. Однако позже обвинения были сняты.
Напомним ,что недавно Регина Тодоренко сделала самое крупное пожертвование в истории фонда по борьбе с насилием.
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