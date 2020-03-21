Участники Евровидения-2021 представят новые конкурсные песни

Проведение "Евровидения-2020" отменили из-за коронавируса

18 марта стало известно, что "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса. Организаторы международного песенного конкурса, который должен был состояться 12 мая в Роттердаме, приняли решение отказаться от проведения и перенести мероприятие на следующий год. Однако все заявленные в этом году участники смогут побороться за первенство в 2021 году.

Несмотря на то, что победа в Национальных отборах за исполнителями остается, для "Евровидения-2021" им придется подготовить новые песни. Об этом Европейский вещательный союз (EBU) сообщил в заявлении 20 марта.

Так, согласно правилам "Евровидения", песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе 2021 года. Страны также могут поменять участника в текущем или новом году.

INSTAGRAM

Группа Go_A, которая в этом году должна была представить Украину на "Евровидении", прокомментировала отмену международного конкурса. На своей странице в Instagram участники поблагодарили поклонников за поддержку и напомнили, что в следующем году они все же отправятся на конкурс представлять Украину.

"Мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на "Евровидении-2021". Телеканалы UA: ПЕРШИЙ и СТБ в 2021 году дополнительный Национальный отбор проводить не будут", – говорится в заявлении коллектива.

Ранее мы рассказывали о мероприятиях, которые отменили и перенесли из-за коронавируса.

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