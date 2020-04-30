Участники группы "Фристайл" прокомментировали смерть Нины Кирсо

Певица скончалась в возрасте 56 лет

В возрасте 56 лет скончалась солистка популярной группы 90-х "Фристайл" Нина Кирсо. В 2019 году исполнительница вышла из комы, но через время ее состояние только ухудшилось. 30 апреля сестра Нины сообщила о ее смерти.

Композитор Анатолий Розанов и коллеги солистки "Фристайла" на официальном сайте группы уже прореагировали на смерть Кирсо, выразив соболезнование родным.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 30 апреля в 2020 году в Полтаве после продолжительной болезни скончалась Нина Кирсо. Мы дружили и творили вместе с 1983 года, со времен самодеятельности. Нина Кирсо принимала непосредственное участие в создании группы "Фристайл", ее голос звучал в наших лучших песнях. Невозможно переоценить ее участие в жизни коллектива в целом и каждого отдельного "фристайловца" в частности. Она всегда помогала и другим людям, что встречались ей в жизни. Ее голос навсегда останется в наших песнях и в наших сердцах. Вечная память", – говорится в сообщении.

Напомним, что в июне 2018 года Нина впала в кому после инсульта, но ее состояние только ухудшалось. В начале июня прошлого года артистка перенесла инсульт, после чего ей сделали операцию. Но состояние артистки лишь ухудшилось и близкие нашли ее без сознания в частном доме в Полтаве. Ее супруг и продюсер группы "Фристайл" Анатолий Розанов с сыном Максимом находились в это время на гастролях.

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