Участники "Танці з зірками" посвятили номер погибшей Марине Поплавской

Актриса "Дизель Шоу" растрогала своим рассказом о коллеге

Булитко и Дикусар растрогали танцем в пятом эфире Танців з зірками Фото: instagram.com/tanci1plus1

Во время пятого прямого эфира "Танці з зірками 2019" Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар посвятили свой танец актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской, которая погибла в октябре 2018 года. Своим трогательным контемпом пара довела зрителей до слез.

Смотрите о трагедии команды "Дизель Шоу" в сюжете:

Выпуск "Танців з зірками 2019" на этой неделе прошел под темой "Год, который меня изменил". Конкурсанты рассказывали о переломных моментах в своей судьбе и посвящали номера близким.

Виктория Булитко, которая принимает участие в этом сезоне проекта в паре с Дмитрием Дикусаром, танцевала сегодня для Марины Поплавской.

По словам Виктории, для нее минувший год стал очень сложным, потому что погибла ее подруга и коллега по "Дизель шоу". "Она была моей подругой и матерью. Она была всем", – со слезами на глазах поделилась Булитко.

Участница добавила, что во время репетиций у них с продюсерами появилась идея посвятить танец людям, которые ушли слишком рано.

Смотрите выступление Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара в пятом эфире "Танців з зірками":

Напомним, что в ранее Виктория Булитко получила серьезную травму перед прямым эфиром "Танцев".

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