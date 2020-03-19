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Ударила дверью по голове: скандальные подробности развода Джонни Деппа и Эмбер Херд

Признание актрисы попало на запись диктофона

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 13:46

За скандальным разводом голливудских звезд Джонни Деппа и Эмбер Херд наблюдает весь мир. Бывшие супруги находятся сейчас на стадии развода и продолжают обвинять друг друга. Каждое судебное заседание заканчивается обнародованием жутких деталей.

По информации издания Page Six, после развода пара все еще пыталась спасти отношения, посещая семейного психотерапевта. Как раз во время очередного разговора с психологом Херд призналась, что ударила Деппа дверью по голове. Признание актрисы было записано на диктофон. Запись, датированная 2016 годом, оказалась в руках адвокатов 56-летнего актера. И теперь она существенно может повлиять на ход событий.

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"Меня просто ударили по голове долбаным косяком двери... Потом я встал, а ты снова меня вырубила", – говорит на записи Депп.

Эмбер в сою очередь не стала отрицать этот факт и призналась, что ударила супруга ради спасения: "Мне жаль... Я помню, что ударила тебя в ответ на тот случай с дверью. И мне действительно жаль, что я ударила тебя дверью или разбила тебе голову. Я не хотела".

Смотрите в сюжете о звездных разводах, которые ошеломили фанатов:

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за его побои.

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